Мультики небезпечні для дітей: вчені розвіяли популярний міф

Існує поширений міф про те, що дітям не можна дивитися мультфільми до трирічного віку. Звісно, це не означає, що всі батьки повинні цього дотримуватися, адже виховання дитини - справа індивідуальна. Проте стосовно мультиків дослідники переконані, що не все так страшно.

Про це йдеться у статті журналу Journal of Applied Developmental Psychology.

Вчені провели два дослідження

У двох експериментах взяли участь 3 787 дітей та їхні батьки. У першому фахівці досліджували можливий зв'язок гаджетів з дефіцитом уваги та гіперактивності у дітей віком від 2 років і старше, у другому - 4,5 року.

Вивчення відбувалося шляхом анкетування учасників. Необхідно було з'ясувати, скільки часу вони проводять біля телевізора, а також що зазвичай роблять за переглядом мультфільмів і телепередач. Також діти виконали тести на визначення симптомів гіперактивності та дефіциту уваги.

У результаті виявилося, що дві та більше годин екранного часу не спричиняють поведінкових проблем. Проте з'ясувалося й інше: діти 4,5 років і старші із симптомами дефіциту уваги та гіперактивності проводять більше часу біля телевізора порівняно зі своїми однолітками без таких симптомів.

Науковці думають, що перегляд телевізора заспокоює дітей із гіперактивністю, а не навпаки.

Варто додати, що раніше подібні дослідження вже проводилися. Вони також підтвердили, що міфи та страхи щодо негативного впливу мультиків на дитячу психіку сильно перебільшені.

Однак фахівці виявили певний зв'язок між збільшенням екранного часу та зниженням успішності, зменшенням тривалості сну та поведінкою з ознаками синдрому дефіциту уваги.

У підсумку варто сказати, що суттєва кількість годин, проведена онлайн, пов'язана й з великою кількістю друзів у соціальних мережах і частими дистанційними заняттями.