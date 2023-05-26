Забудьте о лишних напоминаниях. Как приучить ребенка убирать за собой

Когда ребенок становится взрослее, родителям следует приучить его к уборке после себя и выполнению несложных домашних обязанностей в целом. Однако не всегда это может быть просто, особенно если до этого малыши не были достаточно самостоятельными.

Сделайте дело обязательным перед последующей активностью

Если перед сном ваш ребенок любит смотреть мультики, тогда договоритесь, что он может это делать только после того, как расстелит кровать или сложит игрушки на места. Таким образом ребенок не ожидает вознаграждения за исполненное, а понимает логическую последовательность своих действий.

Опишите преимущества выполнения домашней работы

Они могут быть индивидуальными для каждого случая. Например, если ваш ребенок скорее уберется в комнате, сможет пойти играть к друзьям раньше и т.д. Вы якобы даете поянть, что это обязательно, однако в то же время полезно.

Эти правила помогут вам приучить ребенка к домашним делам (фото: Freepik)

Дайте детям почувствовать отрицательный опыт

Если вы будете убирать за ребенком, складывать для него рюкзак и т.д., он никогда не научится самостоятельности. К тому же он так и не узнает, а что произойдет, если не сделать то или иное дело.

Но если утром ребенок проснется в школу и будет опаздывать, потому что ему не сложили рюкзак, тогда почувствует негативный опыт и, вероятно, не будет повторять.

Прививайте мелкие привычки

Все, что мы делаем рутинно, является нашими привычками. Так же и ваш ребенок самостоятельно выполняет правила утренней гигиены, одевается, потому что это его привычка. Аналогично можно сделать и с домашними делами.

Возьмите правило вытирать обувь после прогулок, застилать кровать сразу после пробуждения, складывать рюкзак и обед в школу перед сном. Не забывайте подавать свой пример, на кого сын или дочь будут смотреть.

Чем самостоятельнее будет ваш ребенок, тем легче ему будет взрослеть и строить собственную жизнь (фото: Freepik)

Будьте последовательны

Если вы сказали, что нужно сделать сегодня или сейчас, не отступайте от своих слов. Будьте для ребенка авторитетом. В то же время не забывайте его хвалить за проделанную работу и давать ему автономность. Со временем пусть начнет решать самостоятельно, что ему нужно сделать и когда.

Какие домашние дела могут выполнять не взрослые дети

Застилать свои кровати.

Убирать игрушки, которыми играли.

Класть обувь и одежду на полку.

Развешивать собственное белье.

Поливать растения.

Накрывать на стол.

Мыть после себя посуду.

Чем старше становится ребенок, тем сложнее обязанности он может выполнять. Все зависит от вашего подхода к воспитанию.