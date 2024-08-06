Apple представить майбутні Macbook із радикально зміненим дизайном

Згідно з новими чутками, цикл оновлення Mac на частину 2024 року і початок 2025 року буде включати очікувані оновлення з чіпом M4, а також як мінімум одну серйозну модернізацію дизайну продукту.

Яка ситуація зараз

На даний момент лише один пристрій Apple отримав чіп M4 наступного покоління - iPad Pro. У міру того, як Apple впроваджує свій чіп наступного покоління в лінійку Mac, компанія також використовуватиме можливість для великих та дрібних оновлень апаратного забезпечення, починаючи з iMac, MacBook Pro та Mac mini.

Очікується, що всі три оновлення Mac 2024 збережуть свій основний дизайн, але перехід Apple від роз'ємів Lightning повинен вплинути на аксесуари Magic Keyboard, Magic Mouse або Magic Trackpad, що входять до комплекту iMac та доступні для інших пристроїв.

В даний час ці аксесуари використовують кабелі Lightning-to-USB-C, що входять до комплекту, для заряджання, але, ймовірно, будуть оновлені для використання роз'ємів USB-C. Інших серйозних змін дизайну форм-факторів iMac, Mac mini або MacBook Pro зараз не очікується.

Коли відбудуться зміни

Користувачі, які чекають на оновлення Mac Pro, Mac Studio і MacBook Air на базі M4, повинні будуть почекати до якогось моменту в 2025 році. Марк Гурман із Bloomberg натякає на те, що хоча б одна з майбутніх ревізій буде ознаменована "драматичною зміною" порівняно з нинішнім дизайном.

Якщо це вірно, це перший звіт про те, що можливі зміни дизайну Mac в найближчому майбутньому.

Найбільш вірогідним кандидатом на значний перегляд дизайну є Mac Mini, який використовує по суті той самий дизайн з 2010 року, змінюючи тільки порти та інші роз'єми відповідно до загальних тенденцій галузі. Деякі продукти Mac взагалі не отримали чіп M3, включаючи бюджетний MacBook Air, Mac mini та Mac Studio.

Сімейство чіпів M4, яке буде використовуватися в майбутніх оновленнях, як кажуть, значно потужніше, ніж M3. Зокрема, графічна обробка та нейронний двигун можуть отримати серйозні оновлення порівняно з сімейством чіпів M3, ґрунтуючись на ранніх тестах продуктивності.