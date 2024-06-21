Забудьте о потере качества. Как в WhatsApp отправить фото и видео в высоком разрешении

WhatsApp, возможно, самое популярное приложение для общения в мире, но оно не всегда было лучшим выбором для отправки фотографий и видео. Однако с последними обновлениями WhatsApp стал поддерживать обмен фотографиями и HD-видео в высоком качестве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Качество HD становится стандартом

Meta теперь внедряет возможность отправлять фотографии и видео высокого качества по умолчанию. Это означает, что после того, как обновление появится в вашем приложении, ваши фотографии и видео должны будут передаваться в формате HD без каких-либо действий с вашей стороны.

Вы можете проверить, включена ли эта опция, в меню "Настройки", затем "Хранилище и данные" и "Качество отправки медиафайлов". Убедитесь, что выбрано "Качество HD".

WhatsApp предупредит вас, что отправка медиафайлов в высоком качестве может занять больше времени, и их размер может быть в шесть раз больше, что означает, что это может увеличить нагрузку на ваш тарифный план. При включении этой настройки вы должны заметить, что опция "HD" выделена перед отправкой фотографии или видео.

HD-качество не означает отсутствие сжатия

Однако "HD" медиафайлы - это не совсем то, что вы могли себе представить. Видео имеют максимальное разрешение 720p, даже если ваше исходное видео было записано в 1080p или 4K. Это означает, что WhatsApp по-прежнему сильно сжимает видео. Тем не менее, это лучше, чем стандартное качество, которое снижает разрешение примерно до 480p.

Точно так же, WhatsApp по-прежнему применяет некоторое сжатие к фотографиям, отправленным с помощью настройки "Качество HD", поэтому вы все равно не сможете отправлять фотографии в их исходном разрешении с помощью этого метода.

Как отправить фото и видео в полном разрешении через WhatsApp

На самом деле, у WhatsApp есть более эффективное решение для отправки высококачественного контента: вместо того, чтобы отправлять видео как видео, отправьте их как документы.

Это уже давно считается лучшим способом отправки файлов в полном разрешении, поскольку ранее WhatsApp устанавливал ограничение на документы в 100 МБ, а практически любой файл можно было назвать «документом».

Недавно этот лимит был увеличен до 2 ГБ на файл, что позволяет отправлять большинство (если не все) ваших фотографий и видео в полном разрешении любому человеку в WhatsApp.

Чтобы отправить видеофайл таким способом, откройте чат WhatsApp, нажмите значок вложения (Android) или (+) (iOS), выберите "Документ", затем нужные файлы. WhatsApp отправит файлы без сжатия, поэтому вы сможете поделиться своим контентом в полном качестве (при условии, что его размер меньше 2 ГБ).

Для сохранения качества файлов размером более 2 ГБ вам потребуется использовать другой метод обмена, например, Dropbox или Google Drive.