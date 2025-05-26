Забудьте про уколи: цей метод діагностики змінює майбутнє медицини

Слина життєво необхідна для ковтання, відчуття смаку та мовлення, але, як виявилося, її потенціал набагато ширший, ніж ми могли уявити.

Про що може сказати слина, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Що відомо про слину

Нещодавні дослідження буквально перевертають уявлення про цю біологічну рідину, доводячи, що вона може стати революційним інструментом для ранньої діагностики численних захворювань - від діабету та стресу до найнебезпечніших видів раку, і все це - без болісних уколів та інвазивних процедур. Це справжній прорив у медицині, про який більшість людей навіть не здогадується.

Вироблення та склад слини, як і багато інших процесів в організмі, перебувають під складним контролем нервової системи. Вона реагує на найменші зовнішні подразники – запах, смак, жування - і навіть на ваш емоційний стан. Саме ці тонкі зміни у її складі дозволяють вченим "зчитувати" інформацію про ваше здоров'я. Навіть такі фактори, як стать, вік, час доби чи прийом ліків, впливають на кількість і склад слини, роблячи її унікальним "дзеркалом" внутрішніх процесів.

Здоров'я слизової

Слина відіграє критично важливу роль у підтримці здоров'я ротової порожнини, глотки та стравоходу. Її функції виходять далеко за межі простого зволоження, яке є життєво необхідним для ковтання.

Загоєння ран

Слина містить унікальний набір речовин – цитокіни, хемокіни та фактори росту, які активно сприяють загоєнню ран у роті. Недарма рани в ротовій порожнині часто гояться швидше, ніж на шкірі! Особливо ефективними є гістатини, що прискорюють відновлення тканин.

Імунний захист

Вона є ключовим елементом вродженого імунітету. Широкий спектр антимікробних білків і пептидів, таких як мієлопероксидаза, лізоцим, лактоферин, виробляються слинними залозами та імунними клітинами, забезпечуючи надійний захист від інфекцій.

Захист зубів та профілактика карієсу

Стоматологи особливо цінують слину за її здатність захищати зуби від карієсу.

Підтримка pH-балансу

Іони бікарбонату та фосфату допомагають підтримувати оптимальний рівень pH у ротовій порожнині (від 6,8 до 7,8). Це важливо, оскільки кисле середовище сприяє руйнуванню емалі.

Ремінералізація емалі

Білки слини зв'язують кальцій і фосфати, створюючи насичений розчин, що підтримує динамічний баланс демінералізації та ремінералізації емалі. Це життєво важливі процеси для відновлення зубної емалі та запобігання карієсу.

Захисна плівка (пелікула)

Слина миттєво утворює на поверхні зуба тонку, багату на білки плівку - пелікулу. Вона захищає емаль від втрати кальцію, механічного стирання та ерозії, а також впливає на склад мікробіому ротової порожнини.

Слина як діагностичний інструмент

Останні роки ознаменувалися справжнім бумом досліджень, що фокусуються на потенціалі компонентів слини як біомаркерів для діагностики захворювань. Переваги забору слини над забором крові очевидні: це простіше, менш інвазивно і значно економічніше.

Слина містить величезний спектр біологічно активних речовин: ферменти, гормони, антитіла, цитокіни, фрагменти ДНК/РНК. Усі вони можуть відображати як локальні проблеми в ротовій порожнині, так і системні процеси в усьому організмі. Ці біомаркери вже активно вивчаються у зв'язку з діагностикою широкого спектра захворювань: від пародонтозу до діабету, неврологічних розладів, психічних проблем та навіть онкологічних захворювань.

Рівень глюкози та діабет

У слині пацієнтів з цукровим діабетом вже можна виявити метаболічні зміни: коливання рівня глюкози, підвищений рівень HbA1c (глікованого гемоглобіну) та маркери окислювального стресу. Ці дані можуть корелювати зі станом здоров'я пародонту, адже діабет часто ускладнюється захворюваннями ясен. Стоматологи вже можуть використовувати незвичайний профіль слини для виявлення недіагностованого або погано контрольованого діабету, що дозволяє вчасно розпочати комплексне лікування.

Кортизол та маркери стресу

Певні психічні стани, такі як тривожні розлади, шизофренія та депресія, пов'язані з помітними змінами у складі слини. У людей, які страждають на ці недуги, часто підвищений рівень кортизолу- ключового біомаркера хронічного стресу. У людей з тривожністю також були виявлені змінені рівні ферментів альфа-амілази та лізоциму. Ці біомаркери можуть дати уявлення про психосоматичні взаємодії та допомогти у розробці комплексних стратегій лікування для пацієнтів з такими станами, як бруксизм (скрегіт зубами) або дентофобія (сильний страх перед відвідуванням стоматолога).

Раннє виявлення раку

Слина виявилася надзвичайно перспективною для раннього виявлення злоякісних новоутворень. Мова йде не лише про пухлини голови та шиї, але й про системні види раку, такі як рак підшлункової залози та рак молочної залози. Біомаркери, пов'язані з пухлиною - специфічні антитіла, антигени та генні мутації – можуть бути ідентифіковані в зразках слини.

Однією з таких молекул є сіалова кислота, рівень якої підвищений у пацієнтів з певними видами раку. Нещодавнє дослідження представило портативний пристрій, здатний кількісно визначати сіалову кислоту у слині, що є неймовірно перспективним для раннього виявлення раку молочної залози. Ця технологія потенційно може використовуватися не тільки в онкологічних центрах, але й у пунктах первинної медичної допомоги та стоматологічних кабінетах.