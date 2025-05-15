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Топ-10 ознак залізодефіцитної анемії, які не можна ігнорувати

Четвер 15 травня 2025 09:35
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Топ-10 ознак залізодефіцитної анемії, які не можна ігнорувати Фото: Які симптоми вказують на дефіцит заліза у вашому організмі (freepik)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Олег Швець

Залізодефіцитна анемія - поширений стан, що виникає через нестачу заліза в організмі, необхідного для виробництва гемоглобіну- ключового компонента еритроцитів, який відповідає за транспортування кисню.

Які можливі симптоми нестачі цього важливого елементу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Як проявляється залізодефіцитна анемія?

На початкових стадіях анемія може протікати майже непомітно. Однак з часом, коли дефіцит заліза зростає, симптоми стають більш вираженими. Серед основних ознак:

  • Постійна втома та слабкість, навіть після відпочинку.
  • Блідість шкіри, слизових оболонок.
  • Задишка та біль у грудях, особливо при фізичному навантаженні.
  • Прискорене серцебиття.
  • Головний біль та запаморочення.
  • Холодні руки та ноги.
  • Запалення язика або відчуття печіння.
  • Ламкість нігтів.
  • Незвичайний потяг до неїстівних речовин (крейда, глина, лід).
  • Поганий апетит, особливо у дітей.

Чому виникає дефіцит заліза?

Основна причина залізодефіцитної анемії – дисбаланс між надходженням заліза в організм та його втратою або потребою. До цього можуть призвести:

Втрата крові

Рясні менструації у жінок, хронічні кровотечі з шлунково-кишкового тракту (виразки, поліпи, рак), регулярне вживання деяких знеболювальних препаратів.

Недостатнє надходження заліза з їжею

Обмежений раціон, вегетаріанство без належної компенсації заліза рослинними продуктами. Особливо важливе достатнє споживання заліза для немовлят і дітей у періоди активного росту.

Порушення засвоєння заліза

Деякі захворювання кишківника (целіакія), хірургічні втручання на тонкому кишківнику.

Вагітність

Підвищена потреба в залізі для забезпечення потреб матері та плода.

Хто в групі ризику?

Деякі категорії людей більш схильні до розвитку залізодефіцитної анемії:

  • Жінки репродуктивного віку через менструальні крововтрати.
  • Немовлята та діти, особливо недоношені або з низькою вагою при народженні, а також у періоди інтенсивного росту.
  • Вегетаріанці, які не приділяють достатньо уваги збалансованому харчуванню.
  • Регулярні донори крові.

Чим небезпечна нелікована анемія?

Легка форма анемії зазвичай не викликає серйозних ускладнень. Однак тривалий дефіцит заліза може призвести до:

  • Проблем з серцем: збільшення серця, серцева недостатність.
  • Ускладнень під час вагітності: передчасні пологи, низька вага новонародженого.
  • Затримки росту та розвитку у дітей, підвищеної схильності до інфекцій.

Яка профілактика дефіциту заліза

Знизити ризик розвитку залізодефіцитної анемії допоможе збалансоване харчування, багате на залізо. Додайте до свого раціону:

  • Червоне м'ясо, птицю, свинину.
  • Морепродукти.
  • Квасолю, горох.
  • Темно-зелені листові овочі (шпинат).
  • Сухофрукти (курага, родзинки).
  • Збагачені залізом крупи, хліб, макарони.

Для кращого засвоєння заліза вживайте продукти, багаті на вітамін С. Це цитрусові, броколі, ківі, полуницю, помідори.

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