Топ-10 ознак залізодефіцитної анемії, які не можна ігнорувати
Залізодефіцитна анемія - поширений стан, що виникає через нестачу заліза в організмі, необхідного для виробництва гемоглобіну- ключового компонента еритроцитів, який відповідає за транспортування кисню.
Які можливі симптоми нестачі цього важливого елементу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.
Як проявляється залізодефіцитна анемія?
На початкових стадіях анемія може протікати майже непомітно. Однак з часом, коли дефіцит заліза зростає, симптоми стають більш вираженими. Серед основних ознак:
- Постійна втома та слабкість, навіть після відпочинку.
- Блідість шкіри, слизових оболонок.
- Задишка та біль у грудях, особливо при фізичному навантаженні.
- Прискорене серцебиття.
- Головний біль та запаморочення.
- Холодні руки та ноги.
- Запалення язика або відчуття печіння.
- Ламкість нігтів.
- Незвичайний потяг до неїстівних речовин (крейда, глина, лід).
- Поганий апетит, особливо у дітей.
Чому виникає дефіцит заліза?
Основна причина залізодефіцитної анемії – дисбаланс між надходженням заліза в організм та його втратою або потребою. До цього можуть призвести:
Втрата крові
Рясні менструації у жінок, хронічні кровотечі з шлунково-кишкового тракту (виразки, поліпи, рак), регулярне вживання деяких знеболювальних препаратів.
Недостатнє надходження заліза з їжею
Обмежений раціон, вегетаріанство без належної компенсації заліза рослинними продуктами. Особливо важливе достатнє споживання заліза для немовлят і дітей у періоди активного росту.
Порушення засвоєння заліза
Деякі захворювання кишківника (целіакія), хірургічні втручання на тонкому кишківнику.
Вагітність
Підвищена потреба в залізі для забезпечення потреб матері та плода.
Хто в групі ризику?
Деякі категорії людей більш схильні до розвитку залізодефіцитної анемії:
- Жінки репродуктивного віку через менструальні крововтрати.
- Немовлята та діти, особливо недоношені або з низькою вагою при народженні, а також у періоди інтенсивного росту.
- Вегетаріанці, які не приділяють достатньо уваги збалансованому харчуванню.
- Регулярні донори крові.
Чим небезпечна нелікована анемія?
Легка форма анемії зазвичай не викликає серйозних ускладнень. Однак тривалий дефіцит заліза може призвести до:
- Проблем з серцем: збільшення серця, серцева недостатність.
- Ускладнень під час вагітності: передчасні пологи, низька вага новонародженого.
- Затримки росту та розвитку у дітей, підвищеної схильності до інфекцій.
Яка профілактика дефіциту заліза
Знизити ризик розвитку залізодефіцитної анемії допоможе збалансоване харчування, багате на залізо. Додайте до свого раціону:
- Червоне м'ясо, птицю, свинину.
- Морепродукти.
- Квасолю, горох.
- Темно-зелені листові овочі (шпинат).
- Сухофрукти (курага, родзинки).
- Збагачені залізом крупи, хліб, макарони.
Для кращого засвоєння заліза вживайте продукти, багаті на вітамін С. Це цитрусові, броколі, ківі, полуницю, помідори.
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