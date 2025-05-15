Топ-10 ознак залізодефіцитної анемії, які не можна ігнорувати

Залізодефіцитна анемія - поширений стан, що виникає через нестачу заліза в організмі, необхідного для виробництва гемоглобіну- ключового компонента еритроцитів, який відповідає за транспортування кисню.

Які можливі симптоми нестачі цього важливого елементу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Як проявляється залізодефіцитна анемія?

На початкових стадіях анемія може протікати майже непомітно. Однак з часом, коли дефіцит заліза зростає, симптоми стають більш вираженими. Серед основних ознак:

Постійна втома та слабкість, навіть після відпочинку.

Блідість шкіри, слизових оболонок.

Задишка та біль у грудях, особливо при фізичному навантаженні.

Прискорене серцебиття.

Головний біль та запаморочення.

Холодні руки та ноги.

Запалення язика або відчуття печіння.

Ламкість нігтів.

Незвичайний потяг до неїстівних речовин (крейда, глина, лід).

Поганий апетит, особливо у дітей.

Чому виникає дефіцит заліза?

Основна причина залізодефіцитної анемії – дисбаланс між надходженням заліза в організм та його втратою або потребою. До цього можуть призвести:

Втрата крові

Рясні менструації у жінок, хронічні кровотечі з шлунково-кишкового тракту (виразки, поліпи, рак), регулярне вживання деяких знеболювальних препаратів.

Недостатнє надходження заліза з їжею

Обмежений раціон, вегетаріанство без належної компенсації заліза рослинними продуктами. Особливо важливе достатнє споживання заліза для немовлят і дітей у періоди активного росту.

Порушення засвоєння заліза

Деякі захворювання кишківника (целіакія), хірургічні втручання на тонкому кишківнику.

Вагітність

Підвищена потреба в залізі для забезпечення потреб матері та плода.

Хто в групі ризику?

Деякі категорії людей більш схильні до розвитку залізодефіцитної анемії:

Жінки репродуктивного віку через менструальні крововтрати.

Немовлята та діти, особливо недоношені або з низькою вагою при народженні, а також у періоди інтенсивного росту.

Вегетаріанці, які не приділяють достатньо уваги збалансованому харчуванню.

Регулярні донори крові.

Чим небезпечна нелікована анемія?

Легка форма анемії зазвичай не викликає серйозних ускладнень. Однак тривалий дефіцит заліза може призвести до:

Проблем з серцем: збільшення серця, серцева недостатність.

Ускладнень під час вагітності: передчасні пологи, низька вага новонародженого.

Затримки росту та розвитку у дітей, підвищеної схильності до інфекцій.

Яка профілактика дефіциту заліза

Знизити ризик розвитку залізодефіцитної анемії допоможе збалансоване харчування, багате на залізо. Додайте до свого раціону:

Червоне м'ясо, птицю, свинину.

Морепродукти.

Квасолю, горох.

Темно-зелені листові овочі (шпинат).

Сухофрукти (курага, родзинки).

Збагачені залізом крупи, хліб, макарони.

Для кращого засвоєння заліза вживайте продукти, багаті на вітамін С. Це цитрусові, броколі, ківі, полуницю, помідори.