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Забудьте про ці прикраси для новорічної ялинки: які іграшки не любить Чорний Кролик

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П'ятниця 23 грудня 2022 19:51
Забудьте про ці прикраси для новорічної ялинки: які іграшки не любить Чорний Кролик Новий рік 2023 (фото: GettyImages)
Автор: Світлана Мащенко

Новий рік 2023 буде роком Чорного Водяного Кролика. Цей період має свої прикмети і традиції, порушувати які не варто, щоб не відлякати удачу. Деякі з них стосуються прикрашання ялинки.

Про що ми детальніше поговоримо в нашому матеріалі Styler нижче.

Які іграшки не треба вішати на ялинку в Новий рік 2023

  • Червоний колір

Червоні і помаранчеві кольори не приваблюють Чорного Кролика. Щоб удача точно була з вашою родиною і оселею, віддайте перевагу холодним тонам - синьому, блакитному, білому.

  • Пластикові і яскраві прикраси

Чорний Водяний Кролик символізує передусім спокій, скромність і природність. Тому забудьте про яскраві кричущі кольори. Віддайте перевагу натуральним іграшкам, зробленим з паперу чи дерева.

  • Фігурки тварин

Будьте обережніші з фігурками тварин, таких як вовки чи лисиці. Вони - природні вороги кроликів, і відлякуватимуть удачу.

  • Тендітні і скляні іграшки

Такі прикраси не варто вішати з точку зору безпеки, особливо в оселі, де є діти чи домашні тварини.

  • Іграшки з тріщинами і подряпинами

Старі іграшки, які мають тріщини, подряпини, вм'ятини, навіть, якщо вони вам дуже подобаються, краще не вішати на ялинку. Адже такі прикраси можуть привнести в оселю енергетику руйнування.

  • Старі та несправні гірлянди

Через проблеми з проводкою в такій гірлянді ялинка може запросто спалахнути. А технікою безпеки не варто нехтувати ні в рік Кролика, ні в будь-який інший.

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