Забудьте про цей спосіб приготування їжі: він може перетворити продукти на отруту

Багато людей звикли використовувати алюмінієву фольгу під час приготування їжі. Вона здається зручною, адже дозволяє зберегти соковитість страв, захищає від пригорання та рівномірно розподіляє тепло.
Чому запікання їжі у фользі може бути небезпечним для здоров'я - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Алюміній - це токсичний метал, який у великих кількостях негативно впливає на організм людини. Він входить до складу багатьох харчових упаковок, кухонного посуду та ліків, але його кількість суворо контролюється. Проте під впливом високих температур алюміній із фольги може потрапляти в їжу, а потім накопичуватися в організмі.
Особливо небезпечним є використання фольги при запіканні продуктів із кислотою або сіллю. Наприклад, риба з лимоном, м’ясо у маринаді, овочі з оцтом - все це провокує ще більший рівень вивільнення алюмінію.
Накопичення алюмінію в організмі може призвести до серйозних захворювань, зокрема:
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), допустима добова доза алюмінію для людини становить не більше 40 мг на кілограм ваги. Проте люди, які часто готують у фользі, можуть перевищувати цю норму в кілька разів.
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В матеріалі використані такі джерела - сайт ВООЗ, Instagram-сторінка дієтолога mariya_prohealth та інші рекомендації дієтологів.