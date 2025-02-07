Як правильно мити жирний посуд: чи потрібна гаряча вода?

Миття посуду здається простою справою, яка не потребує особливих навичок. Але чому ж тоді навіть чистий на вигляд посуд може стати причиною харчового отруєння та як відмити старий жир?

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як правильно мити жирний посуд, щоб він був не лише чистим, а й безпечним для здоров'я.

Чи дійсно потрібна гаряча вода?

Багато хто вважає, що чим гарячіша вода, тим легше відмити жир. Це дійсно так, але є нюанс: температура, комфортна для рук, недостатньо висока для знищення бактерій.

Наприклад, мікроорганізми можуть вижити навіть при 50-55 °C, тоді як шкіра рук вже починає відчувати дискомфорт. Оптимальним варіантом буде використання теплої води (40-45 °C) разом із якісним мийним засобом. Він допоможе ефективно розщеплювати жир без ризику пошкодити шкіру.

А якщо посуд дуже брудний, краще замочити його на кілька хвилин у теплій воді із засобом, ніж просто намагатися змивати гарячою водою.

Чистота губки - запорука безпеки

Кухонна губка - це справжній розсадник бактерій, адже вона завжди волога і містить залишки їжі. Саме через це вона може переносити мікроби з одного предмета на інший, навіть якщо ви ретельно миєте посуд.

Щоб уникнути цього, потрібно добре промивати губку після кожного використання та максимально віджимати воду. Також бажано раз на кілька днів обробляти її кип’ятком або занурювати у розчин оцту. І, звичайно, не забувайте регулярно змінювати губку - раз на 1-2 тижні, залежно від інтенсивності використання.

Як правильно мити посуд поетапно

Щоб мити посуд швидко та якісно, варто дотримуватися певного порядку:

Спершу прибирайте великі залишки їжі серветкою або губкою.

Замочуйте засохлі залишки в теплій воді із засобом на кілька хвилин.

Спочатку мийте скляний і порцеляновий посуд - жир до нього прилипає слабо.

Далі переходьте до тарілок і мисок, потім - до каструль і сковорідок.

Ополіскуйте посуд спочатку гарячою водою для видалення мила, а потім прохолодною - для блиску та швидшого висихання.

Залишайте посуд сохнути або протирайте чистим рушником.

Такий підхід не лише економить час, а й допомагає уникнути повторного забруднення вже вимитих предметів.

Важливо не лише відмити жир з посуду, але й не пошкодити його (фото: Freepik.com)

Як мити посуд з різних матеріалів

Кожен матеріал посуду вимагає особливого догляду, щоб він довше залишався чистим і безпечним.

Скло та порцеляна: краще мити теплою водою з додаванням солі чи оцту, щоб уникнути помутніння.

Емальований та чавунний посуд: слід мити м’якими засобами, уникаючи жорстких губок, які можуть пошкодити покриття.

Алюмінієвий посуд: не любить кислоту, тому оцет або лимонний сік можуть спричинити потемніння.

Кришталь: для нього підходить лише тепла вода, оскільки гаряча може спричинити тріщини.

Кераміка: добре очищається содою, адже вони вбирають мийні засоби та запахи.

Дотримання цих правил дозволить зберегти гарний вигляд і безпечність вашого посуду на довгі роки.

Чи безпечні ваші мийні засоби?

Більшість засобів для миття посуду містять хімічні речовини, які можуть залишатися на тарілках навіть після ретельного ополіскування. Згодом вони потрапляють в організм і можуть викликати алергію або інші проблеми зі здоров’ям.

Щоб цього уникнути, варто обирати натуральні засоби без агресивних ПАР і ароматизаторів. Наприклад, для відмивання жиру добре підходять харчова сода, гірчичний порошок або оцет.

Також можна звертати увагу на сертифіковані органічні засоби, які повністю змиваються з поверхні посуду. Безпечність миття - це не лише чистота, а й відсутність шкідливих залишків після нього.

Важливість чистоти кухонної раковини

Раковина - це ще одне місце, де накопичуються жир і залишки їжі, створюючи ідеальні умови для розмноження бактерій. Якщо не мити її регулярно, мікроби потраплятимуть назад на щойно вимитий посуд.

Тому після кожного миття посуду слід очищати раковину засобом для миття та споліскувати гарячою водою. Особливу увагу варто приділяти зливному отвору - там накопичується найбільше бруду.

Додатково раз на тиждень варто дезінфікувати раковину содою, оцтом або спеціальними безпечними засобами.