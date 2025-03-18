Забудьте об этом способе приготовления пищи: он может превратить продукты в яд

Почему фольга может быть вредной?

Алюминий - это токсичный металл, который в больших количествах негативно влияет на организм человека. Он входит в состав многих пищевых упаковок, кухонной посуды и лекарств, но его количество строго контролируется. Однако под воздействием высоких температур алюминий из фольги может попадать в пищу, а затем накапливаться в организме.

Особенно опасно использование фольги при запекании продуктов с кислотой или солью. Например, рыба с лимоном, мясо в маринаде, овощи с уксусом - все это провоцирует еще больший уровень высвобождения алюминия.

Последствия для здоровья после использования фольги

Накопление алюминия в организме может привести к серьезным заболеваниям, в частности:

нарушение работы нервной системы (некоторые исследования связывают алюминий с болезнью Альцгеймера);

проблемы с почками, поскольку алюминий токсично влияет на их работу;

ухудшение состояния костей из-за вымывания кальция;

негативное влияние на пищеварительную систему и обмен веществ.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), допустимая суточная доза алюминия для человека составляет не более 40 мг на килограмм веса. Однако люди, которые часто готовят в фольге, могут превышать эту норму в несколько раз.

Как минимизировать риски?

Избегайте запекания пищи в фольге , особенно блюд с лимонным соком, уксусом, солью и специями.

, особенно блюд с лимонным соком, уксусом, солью и специями. Используйте альтернативы - жаростойкую посуду, стеклянные и керамические формы, пергаментную бумагу.

- жаростойкую посуду, стеклянные и керамические формы, пергаментную бумагу. Если все же пользуетесь фольгой, следите, чтобы она не контактировала с горячими поверхностями напрямую.

следите, чтобы она не контактировала с горячими поверхностями напрямую. Не храните продукты в фольге долго, особенно горячие или кислые.

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