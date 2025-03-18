Забудьте об этом способе приготовления пищи: он может превратить продукты в яд

Многие люди привыкли использовать алюминиевую фольгу во время приготовления пищи. Она кажется удобной, ведь позволяет сохранить сочность блюд, защищает от пригорания и равномерно распределяет тепло.
Почему запекание еды в фольге может быть опасным для здоровья - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Алюминий - это токсичный металл, который в больших количествах негативно влияет на организм человека. Он входит в состав многих пищевых упаковок, кухонной посуды и лекарств, но его количество строго контролируется. Однако под воздействием высоких температур алюминий из фольги может попадать в пищу, а затем накапливаться в организме.
Особенно опасно использование фольги при запекании продуктов с кислотой или солью. Например, рыба с лимоном, мясо в маринаде, овощи с уксусом - все это провоцирует еще больший уровень высвобождения алюминия.
Накопление алюминия в организме может привести к серьезным заболеваниям, в частности:
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), допустимая суточная доза алюминия для человека составляет не более 40 мг на килограмм веса. Однако люди, которые часто готовят в фольге, могут превышать эту норму в несколько раз.
Вас может заинтересовать
В материале использованы такие источники - сайт ВОЗ, Instagram-страница диетолога mariya_prohealth и другие рекомендации диетологов.