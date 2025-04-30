Забудьте про стрес: топ-6 видів хобі, які швидко заспокоюють

Що відомо

Психолог Денніс Релохо-Хауелл сказав, що хобі відіграють вирішальну роль у психічному здоров’ї, пропонуючи відчуття мети та розслаблення поза роботою. Опитування показало, що мистецтво та ремесла можуть бути потужним інструментом для покращення психічного здоров’я.

Майже кожен, хто займається мистецькими хобі, каже, що це позитивно вплинуло на психічне здоров'я.

"Бабусині хобі" - це заняття, пов’язані зі старшим поколінням, які зазвичай відбуваються офлайн та є повільними, усвідомленими та творчими.

Спостерігається відродження цих хобі, які включають, але не обмежуються, мистецтво, ремесла, в'язання спицями, гачком, шиття, садівництво та випічку. Вони стали популярними серед молодого покоління завдяки своєму ефекту зниження стресу та покращення настрою.

Хобі відіграють вирішальну роль у психічному здоров’ї, пропонуючи розслаблення, відчуття мети та можливість самовираження. Заняття приємними справами поза роботою допомагає покращити настрій, зменшити стрес та сприяти відчуттю досягнення.

Які заняття швидко заспокоюють

Без хобі людям може бути важко відключитися від тиску, пов’язаного з роботою, що збільшує ризик вигорання та емоційного стресу. Зокрема, хобі, пов’язані з мистецтвом, є потужними, оскільки вони забезпечують творчий вихід для обробки емоцій та сприяють стану спокою, коли люди повністю занурюються в діяльність.

Це не лише зменшує тривожність та роздуми, але й підвищує самооцінку та емоційну стійкість. Повторюваний характер певних ремесел, таких як в’язання чи малювання, може мати медитативний ефект та додатково підтримувати психічне благополуччя.

Малювання або живопис природних об’єктів заохочує усвідомленість, дозволяючи художникам зосередитися на деталях і зануритися в процес, який може бути медитативним і заспокійливим.

Дослідження також показують, що мистецтво та ремесла кращі для вашого психічного здоров'я, ніж медитація, причому 25% опитаних виявили, що заняття мистецтвом підвищують емоційну ясність.

Корисні заняття для покращення психічного здоров'я

Згідно з опитуванням, названо перелік найефективніших занять, та їхній позитивний відсоток впливу на психічне здоров'я: