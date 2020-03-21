Не забудьте перевести часы: точная дата и время перехода на летнее время

Как проверить точное время в Украине перед переводом часов
Перевод часов в Украине на летнее время состоится уже в следующее воскресенье, 29 марта. Стрелки часов нужно перевести на один час вперед. Стоит отметить, что все гаджеты и электронные устройства, которые подключены к интернету, автоматически в 3 часа ночи переведут время. Об этом нужно помнить, чтобы не перевести часы два раза.
Чтобы узнать точное время утром в воскресенье, 29 марта, можно позвонить в справочную 112 или в интернете зайти по ссылке на точное время по Киеву.
Для того, чтобы минимизировать стресс для организма человека, связанный с переводом часов, медики рекомендуют придерживаться простых правил:
Напомним, ранее мы писали о том, какие напитки помогут быстро заснуть и успокоят организм вечером.