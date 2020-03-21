Не забудьте перевести годинник: точна дата і час переходу на літній час

Переведення годинників в Україні на літній час відбудеться вже в наступну неділю, 29 березня. Стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед. Варто відзначити, що всі гаджети та електронні пристрої, які підключені до інтернету, автоматично о 3 годині ночі переведуть час. Про це треба пам'ятати, щоб не перевести годинники два рази.

Щоб дізнатися точний час вранці в неділю, 29 березня, можна подзвонити в довідкову 112 або в інтернеті зайти на посилання на точний час по Києву.

Для того, щоб мінімізувати стрес для організму людини, пов'язаний з переведенням годинників, медики рекомендують дотримуватись простих правил:

За тиждень до переведення годинників варто почати змінювати час відходу до сну і час пробудження на 15 хвилин.

Вечірній прийом їжі також варто перенести на одну годину раніше.

Перед сном можна прийняти ванну або почитати приємну книгу, випити заспокійливий чай.

Частіше гуляти на свіжому повітрі.

Дотримувати правильний раціон харчування, виключити навантаження на організм алкоголем і шкідливою їжею.

Пити багато рідини.

Висипатися. Для дорослої людини для повноцінного відпочинку потрібно не менше 7-9 годин сну, для дітей – 9-10 годин сну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які напої допоможуть швидко заснути та заспокоять організм ввечері.