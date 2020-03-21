Не забудьте перевести годинник: точна дата і час переходу на літній час

Як перевірити точний час в Україні перед переведенням годинників
Переведення годинників в Україні на літній час відбудеться вже в наступну неділю, 29 березня. Стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед. Варто відзначити, що всі гаджети та електронні пристрої, які підключені до інтернету, автоматично о 3 годині ночі переведуть час. Про це треба пам'ятати, щоб не перевести годинники два рази.
Щоб дізнатися точний час вранці в неділю, 29 березня, можна подзвонити в довідкову 112 або в інтернеті зайти на посилання на точний час по Києву.
Для того, щоб мінімізувати стрес для організму людини, пов'язаний з переведенням годинників, медики рекомендують дотримуватись простих правил:
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