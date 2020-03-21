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Не забудьте перевести годинник: точна дата і час переходу на літній час

STYLERЖиття    21.03.2020 - 11:49
Не забудьте перевести годинник: точна дата і час переходу на літній час
Переведення годинників в Україні на літній час (Колаж РБК-Україна)

Як перевірити точний час в Україні перед переведенням годинників

Переведення годинників в Україні на літній час відбудеться вже в наступну неділю, 29 березня. Стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед. Варто відзначити, що всі гаджети та електронні пристрої, які підключені до інтернету, автоматично о 3 годині ночі переведуть час. Про це треба пам'ятати, щоб не перевести годинники два рази.

Щоб дізнатися точний час вранці в неділю, 29 березня, можна подзвонити в довідкову 112 або в інтернеті зайти на посилання на точний час по Києву.

Для того, щоб мінімізувати стрес для організму людини, пов'язаний з переведенням годинників, медики рекомендують дотримуватись простих правил:

  • За тиждень до переведення годинників варто почати змінювати час відходу до сну і час пробудження на 15 хвилин.
  • Вечірній прийом їжі також варто перенести на одну годину раніше.
  • Перед сном можна прийняти ванну або почитати приємну книгу, випити заспокійливий чай.
  • Частіше гуляти на свіжому повітрі.
  • Дотримувати правильний раціон харчування, виключити навантаження на організм алкоголем і шкідливою їжею.
  • Пити багато рідини.
  • Висипатися. Для дорослої людини для повноцінного відпочинку потрібно не менше 7-9 годин сну, для дітей – 9-10 годин сну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які напої допоможуть швидко заснути та заспокоять організм ввечері.

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