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Забудьте про негаразди: 6 фільмів, які допоможуть подолати стрес

Кінодобірка, що допоможе забути про негаразди та зняти стрес (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Втомилися від стресу? Ніщо так не допомагає зняти напругу та забути про проблеми, як гарна комедія.

Від романтичних до кримінальних - РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує перезавантажитися за переглядом гарного кіно.

"Ходять чутки"

Героїня Дженніфер Еністон має сумніви щодо стосунків з нареченим та щодо себе самої. Її ще більше охоплює тривога, коли на весіллі своєї сестри вона дізнається про неймовірний секрет родини.


"Чоловік на ім’я Отто"

Зворушлива і смішна історія про кохання, втрати та життя. Буркотун Отто після втрати дружини більше не бачить мети у своєму житті. Він готовий покінчити з усім, але переїзд молодої сім'ї в сусідній будинок кардинально змінює його ставлення до світу.


"Швидкісний потяг"

Бред Пітт у ролі найманця-невдахи, який намагається виконати чергове завдання. Проте буденна місія перетворюється на хаос, коли у швидкісному потязі він опиняється серед інших кілерів. 


"Брюс всемогутній"

Популярна комедія про чоловіка, життя якого кардинально змінюється після зустрічі з Богом. Герой Джима Керрі отримує могутню силу і незабаром усвідомлює, що бути Всевишнім не так вже й легко. 


"Ми Міллери"

Розривна комедія про групу людей, які наважуються на авантюрну подорож. Девід створює фейкову родину з сусідами, аби перевезти партію забороненого товару через кордон. Дуже швидко "родинна" поїздка перетворюється на курйозну пригоду.


"Загублене місто"

Епічна пригода в джунглях точно змусить забути про негаразди. Письменницю Лоретту Сейдж, як все життя писала про екзотичні місця у своїх романах викрадає ексцентричний мільярдер. Він думає, що авторка зможе привести його до скарбів загубленого міста.

 

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