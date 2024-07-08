Допоможуть заспокоїтися та відволіктися. 7 фільмів, які варто подивитися, якщо ви відчуваєте стрес

На тлі невтішних новин часто ми переживаємо тривогу, паніку та інші подібні почуття. В таких ситуаціях кожен знаходить свій спосіб покращити самопочуття та відволіктися. Один з можливих варіантів - перегляд легких стрічок, які надихнуть та допоможуть "переключитися".

Що подивитися для заспокоєння та боротьби зі стресом, детально розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

"Завжди кажи "Так"

Це американо-британський романтичний комедійний фільм 2008 року з Джимом Керрі у головній ролі. Стрічка знята за однойменним романом британського письменника Денні Воллеса.

В центрі історії - Карл Аллен, якому випадає нагода змінити своє життя у простий спосіб: просто відповідати "так" на всі питання, оскільки раніше часто він казав протилежне. І це справді призводить до того, що життя головного героя стає наповненим непередбачуваними пригодами.

"Їсти, молитися, кохати"

Наступна у черзі - американська романтична мелодрама режисера Раяна Мерфі, яка була знята за однойменним романом Елізабет Ґілберт. Головну роль у стрічці зіграла Джулія Робертс.

Героїня Ліз Гілберт, яка має чоловіка, успішну роботу, будинок, раптом розуміє, що заплуталася у своєму житті. Вона починає розбиратися, чого справді хоче, і це призводить до змін: розлучення, самопізнання і цікавих подорожей.

Жінка відправляється до Італії, Індії, потім їде на Балі - нові місця та люди вчать її, допомагають зрозуміти власні почуття та наповнитися.

"Ми Міллери"

Фільм, після якого від вашого поганого настрою не лишиться і сліду. Головний герой Девід намагається допомогти підліткам, які потрапили в біду. Але на нього нападають хулігани і відбирають у нього все, що при ньому було. Через це герой опиняється в не найкращій ситуації.

Аби якось поліпшити обставини, Девід шукає собі фіктивну сім’ю, щоб разом з ними розпочати сміливі пригоди.

"1+1"

Французький фільм від режисерів Олів'є Накаша та Еріка Толедано знайомить глядача з доброю історією, яка вчить справжній дружбі.

Паралізований заможний чоловік на ім’я Філіпп шукає собі помічника, аби той доглядав за ним. На роботу до нього влаштовується Дрісс, який має кримінальні нахили та не зовсім гарні манери. Проте саме безпосередність цього героя, його природність підкоряють Філіппа, і чоловіки починають товаришувати.

"Стажер"

Американська кінокомедія режисерки, продюсерки і сценаристки Ненсі Меєрс, яка вийшла 2015 року, розповідає про 70-річного Бена Віттакера. Чоловік влаштовується на роботу, де на нього чекає молодий колектив.

Спершу їм не надто вдається порозумітися, проте згодом і Бен, і його нові колеги стають цікавими одне для одного та починають знайомитися ближче.

"Коханий з майбутнього"

Головний герой фільму - молодий і успішний чоловік Тім Лейк, який має одну особливу здібність - повертатися у минуле та змінювати події. Захоплива історія показує глядачеві, як Лейк експериментує з власним життям та охоче використовує своє уміння.

Допоки не приходить до висновку, що у нього більше немає потреби повертатися у назад, щоб щось змінити. І на таку думку його наштовхують певні обставини.

"Обіцяти - ще не одружитись"

Американська мелодрама від сценаристів серіалу "Секс і місто" про те, як знайти свою любов. Режисером стрічки, яка вийшла на екрани у 2009 році, є Кен Квопіс.

В центрі сюжету - непрості стосунки чоловіків і жінок, які не завжди правильно розуміють наміри один одного. Стрічка залишає після себе приємний, легкий і водночас правдивий післясмак.