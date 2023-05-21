Забудьте про котлети! Смачна страва з фаршу, в яку ви закохаєтеся

Якщо вам набридли котлети, можна згадати про цікавіші альтернативні страви з фаршу. Одна з таких - м'ясний хліб - смакота, в яку ви можете закохатися.
Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube.
Дрібно наріжте цибулину. Змішайте молоко з сухим хлібом (крихтою чи паніровочними сухарями).
Обсмажте цибулю на рослинній олії, додавши трохи цукру. Дрібно наріжте зелень, часник.
Додайте у фарш яйце, цибулю, хліб з молоком, кетчуп, зелень і часник. Посоліть і поперчіть. Перемішайте фарш.
Змажте форму рослинною олією і перекладіть у неї фарш.
Випікайте 45-50 хвилин у розігрітій до 190 градусів духовці.
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