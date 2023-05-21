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Забудьте о котлетах! Вкусное блюдо из фарша, в которое вы влюбитесь

Как приготовить мясной хлеб (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Если вам надоели котлеты, можно вспомнить про более интересные альтернативные блюда из фарша. Одно из таких - мясной хлеб - вкуснятина, в которую вы можете влюбиться.

Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на YouTube.

Составляющие:

  • Фарш - 1 кг
  • Сухой хлеб - 80 г
  • Молоко - 120 мл
  • Лук - 1 шт.
  • Соль, черный молотый перец - по вкусу
  • Кетчуп - 3 ст. л.
  • Кинза - небольшой пучок
  • Яйцо - 1 шт.
  • Чеснок - 2 зубчика

Пошаговое приготовление

Мелко нашинкуйте луковицу. Смешайте молоко с сухим хлебом (крошкой или панировочными сухарями).

Обжарьте лук на растительном масле, добавив немного сахара. Мелко нашинкуйте зелень, чеснок.

Добавьте в фарш яйцо, лук, хлеб с молоком, кетчуп, зелень и чеснок. Посолите и поперчите. Перемешайте фарш.

Смажьте форму растительным маслом и переложите в него фарш.

Выпекайте 45-50 минут в разогретой до 190 градусов духовке.

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