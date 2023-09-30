Забудьте про гроші. Ось у яких випадках працівникам не оплачують лікарняний

Офіційно працевлаштовані робітники у разі хвороби чи травми можуть розраховувати на оплату лікарняного. Для цього потрібно звернутися до лікаря, який видасть медичний висновок про тимчасову непрацездатність пацієнта. Втім лікарняне оплачується не у всіх випадках.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію групи "Ти ж юрист" в Telegram.
Лікарняні виплачують працівникам, які офіційно працевлаштовані, залежно від страхового стажу в таких розмірах:
Втім деяким пільговим категоріям населення Фонд соцстраху оплачує лікарняні в розмірі 100% незалежно від тривалості стажу.
Відповідно до ст. 16 ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" допомога по тимчасовій непрацездатності не надається у таких випадках:
"Окрім цього, особи, які порушують встановлений лікарем режим чи рекомендації, а також не з’являються без поважних причин на медичний огляд - втрачають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності (з дня допущення порушення)", - пояснюють юристи.
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