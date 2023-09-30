Забудьте о деньгах. Вот в каких случаях работникам не оплачивают больничный

Официально трудоустроенные работники в случае заболевания или травмы могут рассчитывать на оплату больничного. Для этого следует обратиться к врачу, который выдаст медицинское заключение о временной нетрудоспособности пациента. Однако больничное оплачивается не во всех случаях.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Ти же юрист" в Telegram.
Больничные выплачивают работникам, которые официально трудоустроены, в зависимости от страхового стажа в следующих размерах:
Однако некоторым льготным категориям населения Фонд соцстраха оплачивает больничные в размере 100% независимо от продолжительности стажа.
Согласно ст. 16 ЗУ "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" помощь по временной нетрудоспособности не предоставляется в следующих случаях:
"Кроме этого, лица, которые нарушают установленный врачом режим или рекомендации, а также не появляются без уважительных причин на медицинский осмотр - теряют право на пособие по временной нетрудоспособности (со дня допущения нарушения)", - объясняют юристы.
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