Забудьте о деньгах. Вот в каких случаях работникам не оплачивают больничный

В каком размере насчитывают больничные

Больничные выплачивают работникам, которые официально трудоустроены, в зависимости от страхового стажа в следующих размерах:

50% средней заработной платы (дохода) - если стаж до 3 лет

60% - страховой стаж от 3 до 5 лет

70% - страховой стаж от 5 до 8 лет

100% - страховой стаж более 8 лет

Однако некоторым льготным категориям населения Фонд соцстраха оплачивает больничные в размере 100% независимо от продолжительности стажа.

В каких случаях больничный не предоставляется

Согласно ст. 16 ЗУ "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" помощь по временной нетрудоспособности не предоставляется в следующих случаях:

в случае получения лицом травмы или заболевания при совершении им уголовного преступления

если работник умышленно причинил вред своему здоровью с целью уклонения от работы или других обязанностей, или симуляции болезни

за время нахождения под арестом и за время проведения судебно-медицинской экспертизы

за время принудительного лечения, назначенного по судебному решению

в случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой произошедших вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением

если работник находится в отпуске без сохранения заработной платы или в творческом отпуске, дополнительном отпуске в связи с обучением

за период временной нетрудоспособности, указанный в листке нетрудоспособности, признанном необоснованным

"Кроме этого, лица, которые нарушают установленный врачом режим или рекомендации, а также не появляются без уважительных причин на медицинский осмотр - теряют право на пособие по временной нетрудоспособности (со дня допущения нарушения)", - объясняют юристы.