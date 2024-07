Забудьте про довгий пошук. 4 швидкі способи знайти будь-який файл на комп'ютерах Windows

Індексація файлів у Windows

За замовчуванням Windows індексує лише файли у чотирьох основних папках вашого комп'ютера: Документи, Зображення, Музика та Робочий стіл, а також в усіх підпапках всередині них. Якщо ви хочете, щоб пошук здійснювався в інших місцях, це можна налаштувати.

Відкрийте Параметри з меню Пуск, потім перейдіть до розділу "Конфіденційність та захист", далі в "Пошук Windows".

У розділі "Знайти мої файли" ви, швидше за все, побачите, що автоматично вибрано тип пошуку "Класичний".

Вибравши "Класичний", ви можете натиснути "Налаштувати розташування пошуку" та "Змінити", щоб додати папки до списку розташування, що індексуються, встановивши відповідні прапорці.

Альтернативний варіант - вибрати "Покращений" замість "Класичного", щоб весь ваш комп'ютер був включений у пошук.

Microsoft повідомляє, що це може вплинути на використання процесора та час автономної роботи, тому такий варіант може бути не завжди оптимальним.

Нижче на тому ж екрані можна виключити певні папки з пошуку. Якщо є папки, які ви точно знаєте, що шукати не будете, їх виняток може прискорити процес індексації та пошуку.

Основи пошуку файлів у Windows

Прямо на панелі завдань, праворуч від кнопки меню "Пуск", знаходиться поле або піктограма пошуку, яку можна використовувати для пошуку файлів. Просто введіть ту назву файлу, яку пам'ятаєте, і результати будуть з'являтися в міру того, як ви друкуєте.

За бажанням ви також можете використовувати поле пошуку, яке з'являється під час відкриття меню "Пуск".

Коли ви починаєте вводити текст, Windows відображає діалогове вікно, в якому показано те, що система вважає найкращим збігом, а потім інші збіги нижче.

Над кращим збігом ви знайдете ряд вкладок з різними категоріями, включаючи "Документи", "Зображення" або "Папки", які можна використовувати для звуження пошуку, якщо ви не знайдете потрібний файл одразу.

Залежно від ваших пошукових запитів, Windows може надавати пріоритет результатам з Інтернету та/або меню "Пуск" в порівнянні з файлами, тому вам можуть знадобитися ці додаткові фільтри.

Якщо вам просто потрібно відкрити нещодавно встановлений додаток або нещодавно відкритий файл, вам може взагалі не знадобитися пошук. Натисніть кнопку "Пуск" на панелі завдань, і під заголовком "Рекомендації" ви побачите додатки та файли, до яких ви нещодавно зверталися.

Пошук файлів у провіднику Windows

Для більш складних пошуків відкрийте File Explorer і використовуйте поле пошуку у верхньому правому кутку.

Зверніть увагу, що ваше поточне розташування у провіднику має значення: пошук буде виконуватися по тій папці, яку ви зараз бачите, разом з будь-якими вкладеними папками.

Якщо ви хочете здійснити пошук по всьому комп'ютеру, спочатку натисніть "Цей комп'ютер" в області навігації зліва. Введіть ім'я файлу, який ви шукаєте, у полі пошуку та натисніть "Enter". Знайдені файли будуть відображатися на екрані в міру їхнього виявлення.

Якщо ви не впевнені в повному імені файлу, ви можете використовувати зірочку (*) як універсальний символ, який є будь-якою комбінацією символів.

Ви також можете використовувати знак запитання (?) як універсальний символ для однієї літери. Пошук за запитом "am?" дасть вам файли з назвами "amy", "amd" та "am3".

Ще одна порада - додати розширення файлу, якщо ви його знаєте. Виконайте пошук за запитом "*.jpg", і ви отримаєте всі файли JPEG у поточній папці, а також у всіх її папках. Ви можете застосовувати такі ж універсальні символи для розширення після точки, якщо це необхідно.

Також підтримуються логічні оператори. Наприклад, використовуйте "samsung or google", щоб отримати збіги для обох слів, "samsung and google", щоб знайти файли, де присутні обидва слова, або "samsung not google", щоб отримати файли, в назві яких є Samsung, але немає Google.

Якщо ви хочете ще більше фільтрувати результати пошуку, знайдіть параметри пошуку у верхній частині вікна провідника Windows (вам може знадобитися клацнути по трьох точках праворуч, щоб знайти цю опцію).

Натисніть на неї, щоб отримати список різних пошукових змінних, які можна використовувати. Наприклад, ви можете обмежити пошук за розміром файлу або за датою останнього редагування (що може бути дуже корисним, якщо ви отримуєте занадто багато результатів).

Існує також опція "Вміст файлу", яку ви можете використовувати, якщо хочете, щоб Windows шукав збіги всередині ваших файлів - це набагато більш ретельний пошук, але він, очевидно, займає більше часу.

Допомога від сторонніх програм

Існує безліч сторонніх утиліт, які готові допомогти вам у пошуку файлів. Хоча пропоновані ними функції багато в чому схожі на ті, що ви знайдете в провіднику Windows, вони представлені таким чином, який може здатися вам більш інтуїтивним.

Agent Ransack - це швидкий та мінімалістичний інструмент пошуку файлів для Windows, який дозволяє одночасно шукати збіги в іменах файлів та їхньому вмісті. Вибір папок для пошуку здійснюється дуже просто, також підтримуються універсальні символи та логічні оператори.

Everything - це найлегший і найпростіший у використанні інструмент пошуку файлів для Windows. Він також має власний набір розширених функцій, включаючи опції для пошуку з урахуванням регістру в іменах файлів та можливості збереження пошукових запитів для подальшого використання.

SearchMyFiles - ще одна безкоштовна стороння пошукова утиліта, на яку варто звернути увагу.

Крім надзвичайно швидкого відображення результатів, вона пропонує зручну панель параметрів пошуку, де ви можете обмежити збіги файлів за розміром, датою та атрибутами (наприклад, "тільки для читання"). Вона також допоможе вам знайти дублікати файлів.