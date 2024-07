Забудьте о долгом поиске. 4 быстрых способа найти любой файл на компьютерах Windows

Индексация файлов в Windows

По умолчанию Windows индексирует только файлы в четырех основных папках вашего компьютера: Документы, Изображения, Музыка и Рабочий стол, а также во всех подпапках внутри них. Если вы хотите, чтобы поиск осуществлялся и в других местах, это можно настроить.

Откройте Параметры из меню Пуск, затем перейдите в раздел "Конфиденциальность и защита", далее в "Поиск Windows".

В разделе "Найти мои файлы" вы, скорее всего, увидите, что автоматически выбран тип поиска "Классический".

Выбрав "Классический", вы можете затем нажать "Настроить расположения поиска" и "Изменить", чтобы добавить папки в список индексируемых расположений, установив соответствующие флажки.

Альтернативный вариант - выбрать "Улучшенный" вместо "Классического", чтобы весь ваш компьютер был включен в поиск.

Microsoft сообщает, что это может повлиять на использование процессора и время автономной работы, поэтому такой вариант может быть не всегда оптимальным.

Ниже на том же экране вы можете исключить определенные папки из поиска. Если есть папки, которые вы точно знаете, что искать не будете, их исключение может ускорить процесс индексации и поиска.

Основы поиска файлов в Windows

Прямо на панели задач, справа от кнопки меню "Пуск", находится поле или значок поиска, который можно использовать для поиска файлов. Просто введите то название файла, которое помните, и результаты будут появляться по мере того, как вы печатаете.

При желании вы также можете использовать поле поиска, которое появляется при открытии меню "Пуск".

Когда вы начинаете вводить текст, Windows отображает диалоговое окно, в котором показано то, что система считает наилучшим совпадением, а затем - другие совпадения ниже.

Над лучшим совпадением вы найдете ряд вкладок с различными категориями, включая "Документы", "Изображения" или "Папки", которые можно использовать для сужения поиска, если вы не найдете нужный файл сразу.

В зависимости от ваших поисковых запросов, Windows может отдавать приоритет результатам из Интернета и/или меню "Пуск" по сравнению с файлами, поэтому вам могут понадобиться эти дополнительные фильтры.

Если вам просто нужно открыть недавно установленное приложение или недавно открытый файл, вам может вообще не понадобиться поиск. Нажмите кнопку "Пуск" на панели задач, и под заголовком "Рекомендации" вы увидите приложения и файлы, к которым вы недавно обращались.

Поиск файлов в проводнике Windows

Для более сложных поисков откройте File Explorer и используйте поле поиска в правом верхнем углу.

Обратите внимание, ваше текущее местоположение в проводнике имеет значение: поиск будет выполняться по той папке, которую вы сейчас видите, вместе с любыми вложенными папками.

Если вы хотите выполнить поиск по всему компьютеру, сначала нажмите "Этот компьютер" в области навигации слева. Введите имя файла, который вы ищете, в поле поиска и нажмите "Enter". Найденные файлы будут отображаться на экране по мере их обнаружения.

Если вы не уверены в полном имени файла, вы можете использовать звездочку (*) как универсальный символ, который представляет собой любую комбинацию символов.

Вы также можете использовать вопросительный знак (?) как универсальный символ для одной буквы. Поиск по запросу "am?" даст вам файлы с названиями "amy", "amd" и "am3".

Еще один совет - добавить расширение файла, если вы его знаете. Выполните поиск по запросу "*.jpg", и вы получите все файлы JPEG в текущей папке, а также во всех ее подпапках. Вы можете применять такие же универсальные символы к расширению после точки, если это необходимо.

Поддерживаются также логические операторы. Например, используйте "samsung or google", чтобы получить совпадения для обоих слов, "samsung and google", чтобы найти файлы, где присутствуют оба слова, или "samsung not google", чтобы получить файлы, в названии которых есть Samsung, но нет Google.

Если вы хотите еще больше фильтровать результаты поиска, найдите "Параметры поиска" в верхней части окна проводника Windows (вам может понадобиться щелкнуть по трем точкам справа, чтобы найти эту опцию).

Нажмите на нее, чтобы получить список различных поисковых переменных, которые вы можете использовать. Например, вы можете ограничить поиск по размеру файла или по дате последнего редактирования (что может быть очень полезно, если вы получаете слишком много результатов).

Существует также опция "По содержимому файла", которую вы можете использовать, если хотите, чтобы Windows искал совпадения внутри ваших файлов - это гораздо более тщательный поиск, но он, очевидно, занимает больше времени.

Помощь от сторонних программ

Существует множество сторонних утилит, которые готовы помочь вам в поиске файлов. Хотя предлагаемые ими функции во многом схожи с теми, что вы найдете в проводнике Windows, они представлены таким образом, который может показаться вам более интуитивным.

Agent Ransack - это быстрый и минималистичный инструмент поиска файлов для Windows, который позволяет одновременно искать совпадения в именах файлов и их содержимом. Выбор папок для поиска осуществляется очень просто, также поддерживаются универсальные символы и логические операторы.

Everything - это самый легкий и простой в использовании инструмент поиска файлов для Windows. Он также обладает собственным набором расширенных функций, включая опции для поиска с учетом регистра в именах файлов и возможности сохранения поисковых запросов для дальнейшего использования.

SearchMyFiles - еще одна бесплатная сторонняя поисковая утилита, на которую стоит обратить внимание.

Помимо чрезвычайно быстрого отображения результатов, она предлагает удобную панель параметров поиска, где вы можете ограничить совпадения файлов по размеру, дате и атрибутам (например, "только для чтения"). Она также поможет вам найти дубликаты файлов.