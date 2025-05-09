Забудьте про "дівішнік" і "мальчишнік": як сказати українською й не осоромитися

У побуті ми часто не замислюємося, наскільки глибоко в наше мовлення проникли слова з інших мов. Особливо це стосується слів, пов’язаних із розвагами, модою чи сучасним стилем життя.

Наприклад, "дівішнік" і "мальчишнік" давно прижилися в розмовах, проте не мають нічого спільного з українською традицією. Як же висловитися по-нашому - природно, гармонійно і правильно?

В українській мові здавна існують відповідники цим словам, що мають глибоке національне коріння.

Так, вечірку нареченої перед весіллям українці називали дівич-вечором - саме через дефіс.

Це не просто розваги, а давня традиція прощання дівчини з вільним життям, у супроводі подруг та з виконанням символічних обрядів.

А от чоловічий варіант - це парубоцький вечір або парубоцька вечірка. Обидва варіанти доречні й зрозумілі, водночас зберігають милозвучність і автентичність.