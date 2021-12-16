Забудьте, что вы делали прошлой ночью: самые эффективные способы избавиться от похмелья

Многие из нас любят повеселиться и выпить. Но очень часто после бурного вечера или ночи голова просто раскалывается, а от похмелья хочется застрелиться.
Читайте в нашем материале - как избавиться от мучительного состояния после возлияний и быстро прийти в чувство.
Издание Express рекомендует использовать траву расторопшу для того, чтобы уберечь свою печень от разрушительного влияния алкоголя. Но принимать ее отвар нужно перед употреблением алкоголя. Но! Если у вас есть аллергия на подобные растения - вам этот способ не подходит.
Второй способ вы все наверняка знаете. Это активированный уголь. Не недооценивайте его. Он поможет печени справиться с интоксикацией. Важное правило - принимать уголь нужно до того, как вы будете пить, а не после!
Третье вещество, которое может помочь, называется N-ацетилцистеин, или сокращенно NAC. Это антиоксидант, используемый для лечения воспалительных состояний. Выяснилось, что он уменьшает головные боли, тошноту и беспокойство.
Также может снять мерзкое состояние красный чай с женьшенем. Это древнее китайское лекарство от похмелья повышает иммунную систему и уровень энергии. Этот сорт чая также является нервным релаксантом, содержащим витамины группы B и витамин C.
Также не стоит забывать и об обезвоживании. Старайтесь на следующий день пить много воды. Также витамин С поможет облегчить состояние. Он содержится в фруктах и овощах.
Как мы писали ранее, чем отличается шаманское от просекко и от чего не будет болеть голова.