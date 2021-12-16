Забудьте, що ви робили минулої ночі: найефективніші способи позбутися похмілля

Як позбутися головного болю на ранок

Видання Express рекомендує використовувати траву розторопшу для того, щоб уберегти свою печінку від руйнівного впливу алкоголю. Але приймати її відвар потрібно перед вживанням алкоголю. Але! Якщо у вас є алергія на подібні рослини - вам цей спосіб не підходить.

Другий спосіб ви все напевно знаєте. Це активоване вугілля. Не недооцінюйте його. Він допоможе печінки впоратися з інтоксикацією. Важливе правило - приймати вугілля потрібно до того, як ви будете пити, а не після!

Третя речовина, яка може допомогти, називається N-ацетилцистеїн, або скорочено NAC. Це антиоксидант, який використовується для лікування запальних станів. З'ясувалося, що він зменшує головні болі, нудоту і занепокоєння.

Також може зняти мерзенний стан червоний чай з женьшенем. Це стародавні китайські ліки від похмілля підвищують імунну систему і рівень енергії. Цей сорт чаю також є нервовим релаксантом, що містить вітаміни групи B і вітамін C.

Не забувайте про воду

Також не варто забувати і про зневоднення. Намагайтеся на наступний день пити багато води. Також вітамін С допоможе полегшити стан. Він міститься в фруктах і овочах.