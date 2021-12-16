Забудьте, що ви робили минулої ночі: найефективніші способи позбутися похмілля

Багато хто з нас любить веселитися і випити. Але дуже часто після бурхливого вечора або ночі голова просто розколюється, а від похмілля хочеться застрелитися.
Читайте в нашому матеріалі - як позбутися болісного стану після пиятик і швидко прийти до тями.
Видання Express рекомендує використовувати траву розторопшу для того, щоб уберегти свою печінку від руйнівного впливу алкоголю. Але приймати її відвар потрібно перед вживанням алкоголю. Але! Якщо у вас є алергія на подібні рослини - вам цей спосіб не підходить.
Другий спосіб ви все напевно знаєте. Це активоване вугілля. Не недооцінюйте його. Він допоможе печінки впоратися з інтоксикацією. Важливе правило - приймати вугілля потрібно до того, як ви будете пити, а не після!
Третя речовина, яка може допомогти, називається N-ацетилцистеїн, або скорочено NAC. Це антиоксидант, який використовується для лікування запальних станів. З'ясувалося, що він зменшує головні болі, нудоту і занепокоєння.
Також може зняти мерзенний стан червоний чай з женьшенем. Це стародавні китайські ліки від похмілля підвищують імунну систему і рівень енергії. Цей сорт чаю також є нервовим релаксантом, що містить вітаміни групи B і вітамін C.
Також не варто забувати і про зневоднення. Намагайтеся на наступний день пити багато води. Також вітамін С допоможе полегшити стан. Він міститься в фруктах і овочах.
Як ми писали раніше, чим відрізняється шаманське від просекко і від чого не болітиме голова.