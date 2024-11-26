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Забудьте про чорний: цей елегантний колір завоював серця модниць у всьому світі (фото)

Модні образи на зиму 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Коричневий колір - це чудовий вибір для зими, тому що він створює атмосферу затишку та тепла, при цьому виглядає елегантно та стильно. Коричневий колір універсальний та чудово поєднується з іншими відтінками, такими як бежевий, білий, чорний, бордовий і навіть з яскравими акцентами.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як носити одяг, взуття та аксесуари такого кольору взимку 2025 року.

Кардиган та штани

Кардиган і штани - це відмінне поєднання для створення стильного і комфортного образу, що підходить як для повсякденного носіння, так і для більш формальних заходів. Пригляньте широкі штани або прямого крою з щільного матеріалу. Доповнити такий низ можна кардиганом на ґудзиках та зручним взуттям на невеликому підборі.

Коричневий образ кожен день (фото: instagram.com/femmeblk)

Тепла сукня та пальто

Також в одному образі можна поєднувати різні відтінки коричневого. Наприклад, підберіть довгу сукню з темно-коричневого трикотажу, а зверху накиньте пальто світлішого кольору. Доповніть лук цікавою прикрасою, а також взуттям та сумкою нейтрального відтінку.

Варіант в офіс (фото: instagram.com/annabelrosendahl)

Шкіряна спідниця та джемпер

Шкіряна спідниця та джемпер - це відмінний дует, який може виглядати стильно та елегантно, а також бути зручним для повсякденних образів. Підберіть пряму спідницю або спідницю-олівець та доповніть її улюбленим джемпером або гольфом-водолазкою.

Варіант із коричневою спідницею (фото: instagram.com/sylviemus_)

Вельветові штани та светр

Придивіться широкі або прямі вельветові штани середньої довжини, можуть бути з поясом на резинці або з високою талією. Під них підберіть зручний светр оверсайз або в'язаний джемпер з великим малюнком. Доповніть образ теплим пальто, зручними черевиками та аксесуарами.

Коричневі вельветові штани – тренд (фото: instagram.com/livvperez)

Пальто та ботфорти

Для створення такого образу знадобиться довге коричневе пальто прямого крою або класичне пальто з поясом або пальто в стилі "шарф" з коміром. Під нього надягайте коротку чорну сукню або спідницю і светр. Завершать лук високі чоботи-ботфорти із замші, а також містка сумка.

Коричневе пальто та взуття (фото: instagram.com/symphonyofsilk)

Раніше Трінчер та дружина Решетніка показали, як стилізувати речі бордового відтінку.

Також читайте, як зробити зимовий гардероб яскравим.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Lydia Tsegay, Annabel Rosendahl, Sylvie Mus, Liv Perez, Brittany Bathgate, Symphony of Silk.

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