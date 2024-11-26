Забудьте про чорний: цей елегантний колір завоював серця модниць у всьому світі (фото)

Коричневий колір - це чудовий вибір для зими, тому що він створює атмосферу затишку та тепла, при цьому виглядає елегантно та стильно. Коричневий колір універсальний та чудово поєднується з іншими відтінками, такими як бежевий, білий, чорний, бордовий і навіть з яскравими акцентами.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як носити одяг, взуття та аксесуари такого кольору взимку 2025 року.
Кардиган і штани - це відмінне поєднання для створення стильного і комфортного образу, що підходить як для повсякденного носіння, так і для більш формальних заходів. Пригляньте широкі штани або прямого крою з щільного матеріалу. Доповнити такий низ можна кардиганом на ґудзиках та зручним взуттям на невеликому підборі.
Коричневий образ кожен день (фото: instagram.com/femmeblk)
Також в одному образі можна поєднувати різні відтінки коричневого. Наприклад, підберіть довгу сукню з темно-коричневого трикотажу, а зверху накиньте пальто світлішого кольору. Доповніть лук цікавою прикрасою, а також взуттям та сумкою нейтрального відтінку.
Варіант в офіс (фото: instagram.com/annabelrosendahl)
Шкіряна спідниця та джемпер - це відмінний дует, який може виглядати стильно та елегантно, а також бути зручним для повсякденних образів. Підберіть пряму спідницю або спідницю-олівець та доповніть її улюбленим джемпером або гольфом-водолазкою.
Варіант із коричневою спідницею (фото: instagram.com/sylviemus_)
Придивіться широкі або прямі вельветові штани середньої довжини, можуть бути з поясом на резинці або з високою талією. Під них підберіть зручний светр оверсайз або в'язаний джемпер з великим малюнком. Доповніть образ теплим пальто, зручними черевиками та аксесуарами.
Коричневі вельветові штани – тренд (фото: instagram.com/livvperez)
Для створення такого образу знадобиться довге коричневе пальто прямого крою або класичне пальто з поясом або пальто в стилі "шарф" з коміром. Під нього надягайте коротку чорну сукню або спідницю і светр. Завершать лук високі чоботи-ботфорти із замші, а також містка сумка.
Коричневе пальто та взуття (фото: instagram.com/symphonyofsilk)
Раніше Трінчер та дружина Решетніка показали, як стилізувати речі бордового відтінку.
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Lydia Tsegay, Annabel Rosendahl, Sylvie Mus, Liv Perez, Brittany Bathgate, Symphony of Silk.