Забудьте о чипсах и бутербродах! Как питаться при постоянных отключениях света
В Украине начались принудительные отключения света из-за массовых обстрелов россиян энергетических объектов страны. Как же питаться, чтобы быть здоровым, если у вас в квартире постоянно отключают свет и нет возможности готовить привычную еду.
О правильном и сбалансированном питании рассказала в Facebook диетолог и єксперт по питанию Оксана Скиталинская.
Чего нужно избегать из еды при отключении света?
Во-первых, огромное количество быстрых углеводов ничем хорошим вам не "светит". Такое питание не возобновляет клетки организма и не дает вам силу. Не нужно есть чипсы, растворимые каши в пакетах и бутерброды на белом хлебе с колбасой, вафли, печенье.
Не нужно списывать на то, что у вас стресс и "вы будете есть все что хотите".
Для нормального функционирования организма, вам нужны жиры, белки, углеводы и витамины. Это поможет не "убить", а восстановить здоровье.
Что должно быть на кухне при "блэкауте"
Первое, что вы должны помнить - приготовление еды должно занимать минимум времени и она должна быть полезной. Старайтесь готовить очень быстро блюда, которые не требуют долгого приготовления.
На вашей тарелке должно быть три группы продуктов:
- Белковые продукты (хотя бы раз в день, а в идеале два раза в день). Яйца, рыба, молочные продукты, морепродукты, птица, мясо, чечевица, грибы.
- Зерновые. Это могут быть хлебцы, цельнозерновые крупы.
- Овощи и фрукты, ягоды.
- Жиры (орехи, семечки, масло).
Что закупить при отключениях света?
- Крупы.
- Картофель.
- Квашеная капуста.
- Овощи, фрукты, ягоды.
- Сыр.
- Грибы.
- Бобовые.
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