8 найкращих бездротових навушників, які змінять ваше уявлення про ігри

Бездротові навушники для ігор стають невід'ємною частиною якісного ігрового досвіду. Вони не тільки забезпечують свободу рухів, а й дарують неймовірне звукове занурення.

Про 8 найкращих моделей, які справді змінять ваше уявлення про звук в іграх, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized , який спеціалізується на технологічній тематиці.

Razer Hammerhead Pro HyperSpeed

Ціна: від 9 999 гривень

Razer Hammerhead Pro HyperSpeed - ігрові навушники з низькою затримкою завдяки 2,4 ГГц HyperSpeed-адаптеру. Вони сумісні з ПК, консолями PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Steam Deck і смартфонами.

Функції включають активне шумозаглушення (ANC), водостійкість IPX4, бездротове заряджання кейса і RGB-підсвічування Chroma. Недолік - невеликий термін автономної роботи: близько 3 годин з активованими ANC і HyperSpeed. Щоб досягти 4-5 годин роботи, доведеться відключити RGB і шумозаглушення, що все одно є середнім показником.

Якість звуку завдяки 10-мм драйверам відмінна і точно підходить для ігор.

Razer Hammerhead Pro HyperSpeed (фото: Technology Personalized)

HyperX Cloud Mix Buds 2 HyperX Cloud Mix Buds 2

Ціна: від 4 999 гривень

HyperX Cloud Mix Buds 2 - єдина модель бездротових навушників від HyperX, що пропонує низьку затримку до 20 мс завдяки 2,4 ГГц адаптеру USB Type-C і Bluetooth 5.3 LE.

Навушники оснащені гібридним активним шумозаглушенням, AI-мікрофонами з шумозаглушенням, режимом об'ємного звуку і 9-мм драйверами для якісного звуку. Термін автономної роботи становить до 26 годин з урахуванням зарядного кейса.

HyperX Cloud Mix Buds 2 (фото: Technology Personalized)

Sony Inzone Buds

Ціна: від 7 999 гривень

Sony Inzone Buds - це стильні та комфортні ігрові навушники, відзначені премією Red Dot Design Award 2024. Вони забезпечують низьку затримку в 30 мс через 2,4 ГГц адаптер, оснащені 8,4-мм драйверами, просторовим звуком 360 градусів і активним шумозаглушенням.

Термін автономної роботи - до 12 годин, а кейс подвоює цей час і підтримує швидку зарядку.

Sony Inzone Buds (фото: Technology Personalized)

Soundcore VR P10 Soundcore VR P10

Ціна: від 5 000 гривень

Soundcore VR P10 - це доступні ігрові бездротові навушники, що поєднують якість і зручність. Вони сумісні з Meta Quest 2 та іншими пристроями завдяки 2,4 ГГц адаптеру USB Type-C, а також підтримують Bluetooth 5.2 для підключення відразу до двох пристроїв.

Навушники забезпечують до 6 годин автономної роботи, а зарядний кейс додає ще 24 години. Незважаючи на відсутність активного шумозаглушення, пасивна шумоізоляція цілком достатня, а кастомізація LED-підсвічування доступна через застосунок.

Soundcore VR P10 (фото: Technology Personalized)

Asus ROG Cetra True Wireless SpeedNova ROG Cetra True Wireless SpeedNova

Ціна: 8 999 гривень

ROG Cetra SpeedNova - це бездротові ігрові навушники з видатною якістю звуку (24-біт 96КГц, поліпшене Dirac Opteo) і активним шумозаглушенням (ANC). Вони забезпечують до 11 годин автономної роботи (або до 46 годин із кейсом) у Bluetooth-режимі. В ігровому режимі з 2,4 ГГц адаптером навушники працюють до 5 годин з увімкненими ANC і RGB-підсвічуванням.

Настроюване підсвічування, мінімальна затримка в 30 мс, комфортний дизайн і технологія кісткової провідності мікрофонів роблять їх чудовим вибором для геймерів.

Asus ROG Cetra True Wireless Wireless SpeedNova (фото: Technology Personalized)

Turtle Beach Scout Air

Ціна: від 5 300 гривень

Turtle Beach Scout Air - це бюджетні бездротові навушники. Вони пропонують зручний дизайн, 6-мм драйвери, Bluetooth 5.1, низьку затримку в 60 мс, час роботи до 20 годин (з кейсом), захист IPX4, два мікрофони і управління через додаток. Відмінний вибір для тих, хто шукає недорогі навушники з базовим функціоналом.

Turtle Beach Scout Air (фото: Technology Personalized)

SteelSeries Arctis GameBuds SteelSeries Arctis GameBuds

Ціна: від 8 299 гривень

SteelSeries Arctis GameBuds - це одні з найкращих бездротових ігрових навушників. Вони пропонують компактний дизайн, потужні драйвери, активне шумозаглушення, сумісність з Xbox і PS5 через донгл 2.4 ГГц і підтримку Bluetooth 5.3.

Час автономної роботи - до 40 годин, а кейс підтримує бездротову зарядку. Зручний застосунок і багатий функціонал роблять їх чудовим вибором.

SteelSeries Arctis GameBuds (фото: Technology Personalized)

Redmagic Cyberbuds Cyberbuds Dao

Ціна: від 9 500 гривень

Redmagic Cyberbuds Dao - бездротові ігрові навушники з унікальним прозорим дизайном, RGB-підсвічуванням і металевим корпусом. Вони оснащені 11 мм графеновими драйверами і Qualcomm S3 Gen 2, а також підтримують кодек LHDC 5.0 для відмінного звучання.

Час роботи навушників - 7,5 годин, а з кейсом - до 70 годин. Донгл знижує затримку до 28 мс, що зручно для геймерів.

Redmagic Cyberbuds Dao (фото: Technology Personalized)