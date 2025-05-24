Забудьте про 10 тисяч кроків на день: вчені назвали нову норму

Нове дослідження з Великої Британії показує, що для зниження ризику розвитку раку достатньо проходити певну кількість кроків. І це не 10 тисяч.

Яка ж нова норма по кількостям кроків, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на BMJ Journals.

Що показало дослідження щодо кількості кроків

У дослідженні, яке тривало шість років і охопило понад 85 000 учасників, виявлено, що ті, хто проходив 7 000 кроків на день, мали на 11% менший ризик розвитку раку порівняно з тими, хто проходив 5 000 кроків.

При 9 000 кроках ризик знижувався на 16%, але подальше збільшення кількості кроків не давало додаткових переваг.

Дослідження охоплювало 13 типів раку, включаючи рак товстої кишки, прямої кишки та легенів у чоловіків, а також рак молочної залози, ендометрія, товстої кишки та легенів у жінок. Результати залишалися стабільними навіть після врахування демографічних, медичних та поведінкових факторів, що свідчить про те, що саме фізична активність відіграє ключову роль у зниженні ризику.

Чи має значення темп ходьби?

Цікаво, що темп ходьби не мав суттєвого значення: як швидка, так і повільна ходьба позитивно впливали на здоров'я. Головне - це загальна кількість руху протягом дня. Навіть заміна сидячого часу на легку активність приносила користь.

Ці висновки підтримують існуючі рекомендації щодо фізичної активності, які радять принаймні 150 хвилин помірної аеробної активності на тиждень. В умовах зростання рівня ожиріння та малорухливого способу життя, особливо серед молоді, збільшення щоденної активності може стати ефективним способом зниження ризику розвитку раку.

Американське онкологічне товариство прогнозує, що у 2025 році в США буде діагностовано понад 2 мільйони нових випадків раку, а понад 618 000 людей помруть від цієї хвороби. Це підкреслює важливість профілактичних заходів, таких як збільшення фізичної активності у повсякденному житті.