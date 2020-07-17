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В центре Киева водитель эвакуатора открыл огонь: прямо Чикаго (видео)

Киев, Пятница 17 июля 2020 08:39
В центре Киева водитель эвакуатора открыл огонь: прямо Чикаго (видео)
В Киеве эвакуатор открыл стрельбу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В сети появилось видео ЧП в центре Киева

В самом центре Киева 16 июля водитель эвакуатора начал стрельбу. Чрезвычайное происшествие произошло на Крещатике. Около 20:05 эвакуатор подрезал автомобиль BMW.

После чего стажер на эвакуаторе, который находился за рулем, показал водителю иномарки неприличный жест, а водитель эвакуатора, начал стрелять из окна. На месте работали криминалисты. Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Эвакуатор правоохранители задержали уже возле ТЦ "Гулливер". Сейчас мужчины из BMW пишут заявления", - сказано в сообщении.

В Киеве водитель эвакуатора начал стрельбу

В комментариях украинцы отметили, что водители эвакуаторов стали настолько суровыми, что без оружия не выезжают. Также пользователи удивились, почему стреляли из эвакуатора, а заявления пишут водители BMW.

  • Деградируем ребята, злость, ненависть друг к другу стало нормой жизни и дальше будет хуже.
  • Водители киевских эвакуаторов настолько суровые, что без ствола не выезжают.
  • Водители BMW уже не те.
  • Да это прям Чикаго, а не Киев!
  • Надо было бетономешалку подрезать! "На века увековечить" себя.
  • Во, где реальные пацаны! БМВ - уже вчерашний день...

Как мы ранее писали, в Киеве на трассе, где пьяный водитель убил семью, вновь случилось жуткое ДТП.

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