В центре Киева водитель эвакуатора открыл огонь: прямо Чикаго (видео)

В Киеве эвакуатор открыл стрельбу (коллаж РБК-Украина)

В сети появилось видео ЧП в центре Киева

В самом центре Киева 16 июля водитель эвакуатора начал стрельбу. Чрезвычайное происшествие произошло на Крещатике. Около 20:05 эвакуатор подрезал автомобиль BMW.

После чего стажер на эвакуаторе, который находился за рулем, показал водителю иномарки неприличный жест, а водитель эвакуатора, начал стрелять из окна. На месте работали криминалисты. Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Эвакуатор правоохранители задержали уже возле ТЦ "Гулливер". Сейчас мужчины из BMW пишут заявления", - сказано в сообщении.

В Киеве водитель эвакуатора начал стрельбу

В комментариях украинцы отметили, что водители эвакуаторов стали настолько суровыми, что без оружия не выезжают. Также пользователи удивились, почему стреляли из эвакуатора, а заявления пишут водители BMW.

Деградируем ребята, злость, ненависть друг к другу стало нормой жизни и дальше будет хуже.

Водители киевских эвакуаторов настолько суровые, что без ствола не выезжают.

Водители BMW уже не те.

Да это прям Чикаго, а не Киев!

Надо было бетономешалку подрезать! "На века увековечить" себя.

Во, где реальные пацаны! БМВ - уже вчерашний день...

Как мы ранее писали, в Киеве на трассе, где пьяный водитель убил семью, вновь случилось жуткое ДТП.