Забрати авто зі штрафмайданчика можна за кілька хвилин: як це зробити

Забрати авто зі штрафмайданчика стало простіше (ілюстративне фото: freepik.com)

Сервіс повернення автомобіля запустили в тестовому режимі

В Україні запустили новий сервіс повернення автомобіля зі штрафмайданчика, який дозволить економити час водіїв і зменшить черги в пунктах видачі на 25-30%. Нововведення поки працює в Києві в тестовому режимі.

За словами директора Департаменту транспортної інфраструктури Валентина Осипова, тепер автомобілісти зможуть забрати свої машини всього за кілька хвилин. Про це передали в прес-службі КМДА.

Як скористатися послугою

Жителям столиці для більш оперативного повернення авто зі штрафмайданчиків треба ввести дані машини в додатку Kyiv Smart City: перейдіть на вкладку "Міські сервіси" - "Сервіси водія" - "Евакуація" і введіть номер автомобіля.

Це дозволить створити електронну заяву. Якщо дані внесені до 18:00, вона буде підтверджена того ж дня, а якщо після 18:00 - на наступний день.

Водієві достатньо роздрукувати документ, підписати його і йти відразу на штрафмайданчик до представника поліції.

Там вашу заяву відсканують і видадуть автомобіль - всього за кілька хвилин.

"До речі, на численні прохання водіїв збільшили час роботи штрафмайданчиків в суботу - з 09:00 до 17:00", - додав Осипов.

У додатку Kyiv Smart City також можна переглянути деталі евакуації, доказову базу з фотоматеріалами.

Раніше повідомлялося, що недавно у центрі Києва водій евакуатора відкрив вогонь.

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