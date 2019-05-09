Забрали сына и удерживают в посольстве: в деле появились новые подробности

Украинка Анастасия Малапура уже четвертые сутки дежурит под посольством Дании в Киеве, так как ее бывший муж, гражданин Дании, выкрал их совместного сына Даниэля и удерживает его в здании посольства.

В дело вмешался глава МИД Украины Павел Климкин, который ведет переговоры со своим датским коллегой, чтобы побыстрее решить конфликт. Об этом Климкин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Во второй раз за два последних дня разговаривал со своим датским коллегой Андерсом Самуэльсеном по поводу похищения мальчика в Запорожье, которого в нарушение всех правил удерживают в посольстве Дании в Украине. Сейчас крайне необходимо, чтобы датское посольство поступило по-человечески и разрешило матери увидеть своего двухлетнего сына, а также пустило к ребенку медиков", – написал глава МИД и добавил, что получил заверения в том, что дело должно сдвинуться с мертвой точки.

Скриншот поста (facebook.com/pavloklimkin.ua)

Кроме того, в комментариях пользователи прояснили некоторые детали данной ситуации. Выяснилось, что Анастасия Малапура – гражданка Украины, а вот ее сын – скорее всего гражданин Дании, так как мальчик родился в другой стране, и когда она уезжала с Даниэлем к своей матери, отец мальчика дал ей разрешение на поездку в другую страну, а не на постоянное проживание.

Однако, как заметили пользователи, даже если данное обстоятельство подтвердится, то поступать таким образом с ребенком, его матерью и его бабушкой – недопустимо.

Деталей мы не знаем, но похищение и удержание человека – тяжелое преступление и должно быть наказано.

Почему МИД так инертно реагирует на данный инцидент? Реакция должна быть более жесткой!

Интересно, а есть судебное решение по поводу опеки над ребенком?

А бывший муж – он, что работник посольства, что сидит там уже неделю?

Анастасия Малапура рассказала подробности похищения своего сына

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве под посольством Дании уже третьи сутки стоит плачущая женщина.

А также рассказывали о том, что что в Тернополе бывший муж обокрал жену и выкрал ребенка.