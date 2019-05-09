Забрали сина і утримують в посольстві: у справі з'явилися нові подробиці

Українка Анастасія Малапура вже четверту добу чергує під посольством Данії в Києві, так як її колишній чоловік, громадянин Данії, викрав їх спільного сина Даніеля і утримує його в будівлі посольства.

У справу втрутився голова МЗС України Павло Клімкін, який веде переговори зі своїм датським колегою, щоб швидше вирішити конфлікт. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Вдруге за два останніх дня розмовляв зі своїм датським колегою Андерсом Самуельсеном щодо викрадення українського хлопчика в Запоріжжі, якого в порушення всіх правил утримують в посольстві Данії в Україні. Зараз вкрай необхідно, щоб данське посольство вчинило по-людськи і дозволило матері побачити свого дворічного сина, а також пустило до дитини медиків", – написав глава МЗС і додав, що отримав запевнення в тому, що справа має зрушитися з мертвої точки.

Скріншот поста (facebook.com/pavloklimkin.ua)

Крім того, у коментарях користувачі прояснили деякі деталі цієї ситуації. З'ясувалося, що Анастасія Малапура – громадянка України, а її син – швидше за все громадянин Данії, так як хлопчик народився в іншій країні, і коли вона їхала з Даніелем до своєї матері, батько хлопчика дав їй дозвіл на поїздку в іншу країну, а не на постійне проживання.

Однак, як помітили користувачі, навіть якщо ця обставина підтвердиться, то поступати таким чином з дитиною, матір'ю і бабусею – неприпустимо.

Деталей ми не знаємо, але викрадення і утримання людини – тяжкий злочин і має бути покараний.

Чому МЗС так інертно реагує на цей інцидент? Реакція повинна бути більш жорсткою!

Цікаво, а є судове рішення з приводу опіки над дитиною?

А колишній чоловік – він, що працівник посольства, що сидить там вже тиждень?

Анастасія Малапура розповіла подробиці викрадення свого сина

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві під посольством Данії вже третю добу стоїть заплакана жінка.

А також розповідали про те, що у Тернополі колишній чоловік обікрав жінку та викрав дитину.