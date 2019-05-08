Забрали сына: плачущая мать третьи сутки стоит под посольством в Киеве

У украинки выкрали сына (Коллаж РБК-Украина)

Женщина рассказала, что бывший муж выкрал их общего сына и силой удерживает в посольстве

В Киеве, под посольством Дании с плакатами стоит молодая женщина Анастасия. Она утверждает, что ее бывший муж, гражданин Дании, похитил их общего сына Даниэля и она не может даже узнать, что сейчас происходит с ее малышом.

Маленького Даниэля неизвестные личности выкрали 2 мая в городе Запорожье. Мальчик гулял с бабушкой, когда на пожилую женщину набросились неизвестные мужчины, избили ее, забрали внука и увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что мальчика удерживают в здании посольства Дании в Киеве.

Анастасия требует, чтобы ей вернули сына, которого силой удерживают в посольстве Дании (facebook.com/alinaalinlna)

"У меня украли ребенка. Это произошло 2 мая. Он гулял на площадке с бабушкой, и на нее накинулась банда мужчин, которые побили и волокли по асфальту… Я вас очень прошу найти и наказать этих людей… Ребенка прячут в посольстве… Мы были в браке с ним (гражданином Дании – Могенсеном Яном Когом). Но развелись, и я вернулась с ребенком в Украину. Это было законно, бывший супруг дал на это разрешение… Я против, чтобы моего ребенка вывезли за пределы Украины, и сделаю все, чтобы этого не случилось", - рассказала Анастасия.

Женщина уже третьи сутки дежурит под посольством и не может даже выяснить, что происходит с ее сыном, здоров ли он и как себя чувствует. Ее не пускают в посольство и никакой информации о сыне не дают.

"Представьте, бывший муж, спустя полтора года после расставания нанимает мордоворотов и в Запорожье отбирает ребенка среди бела дня во время прогулки с бабушкой! Бабушка вся синяя от побоев. Он сидит в посольстве. Полиция оформила бумаги и тишина. Бедные люди сидят под посольством три дня и слышат вопли ребенка через окно. Кошмар", - добавили в комментариях под видео Анастасии.

Также стало известно, что 8 мая Анастасия Малапура добилась встречи с бывшим мужем, но как сообщили представители женщины, ребенка ей не показали и никакой конкретной информации не предоставили.

"Матери не показали ребенка и к ребенку на освидетельствование здоровья не пустили скорую помощь. Анастасия вышла из посольства без каких-либо результатов. Ответы на вопросы, когда она увидит своего ребенка и сможет забрать его домой – женщина так и не получила. МИД пока свои результаты и свои дальнейшие действия не комментируют", - написала Алина Левченко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Тернополе бывший муж обокрал жену и выкрал ребенка.

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