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Мини-Кардашьян: Меган Маркл вызвала негодование общественности

STYLERПерсоны    01.02.2020 - 13:51
Мини-Кардашьян: Меган Маркл вызвала негодование общественности
Меган Маркл и принц Гарри (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл сравнили с Ким Кардашьян

Меган Маркл сравнили с Кардашьян за "позорное" поведение. Таким образом о герцогине отозвался известный британский телеведущий Пирс Морган, передает издание The Sun.

Супругу принца Гарри Меган Маркл назвали мини-Кардашьян, отметив, что своими действиями она не сможет произвести впечатление, подобное тому, что в свое время произвела принцесса Диана.

Мини-Кардашьян: Меган Маркл вызвала негодование общественностиМеган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Она закончит как королевская мини-копия Ким Кардашьян со всем позором, присущим этому статусу", - отметил Пирс Морган.

Он также обвинил принца Гарри и Маркл в самовлюбленности и эгоцентричности, а то, что они решили переехать в Ванкувер, Морган расценил, как попытку "сделать из Меган большую звезду".

Британец также заявил, что не одобряет действия Елизаветы II. Он считает, что королева позволила супругам вести себя "как мировые знаменитости", при этом зарабатывая на своем королевском прошлом. По его словам, это ничто иное как начало конца монархии.

Напомним, что близкая подруга принца Чарльза американская актриса Стефани Пауэрс жестко раскритиковала Меган Маркл за то, что герцогиня превращает жизнь королевской семьи в свое собственное шоу.

Она заявила, что Меган делает все, чтобы быть звездой и всячески старается привлечь к себе внимание, но это совсем не та модель поведения, которой ей нужно придерживаться.

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