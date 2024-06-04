Заборонені професії для жінок у різних країнах: де не можна стати водолазом або пожежним

Де заборони на певні професії для жінок скасували

Станом на 2024 рік заборони на певні професії для жінок (офіційні або не офіційні) є у 100 країнах світу. Варто зазначити, що у певних законах є раціо, бо жінкам не дозволяють займатися роботою, де є важкі та шкідливі умови праці. Бо це може позначитися на їхньому здоров'ї та репродуктивній функції.

Однак є багато критики стосовно цієї причини, бо вважається, що це лише привід, або не дозволити прекрасній половині людства реалізувати себе у роботі водолаза, пожежної та сталеваркою. Ну й звісно - більше заробляти.

Свого часу у СССР був цілий список заборонених для жінок професій, який складався з 456 позицій. Після розвалу "совєтів" у деяких пострадянських країнах цей список скоротився або його взагалі скасували. Жінкам дозволили працювати машиністами, кранівницями та на інших цікавих роботах.

2007 року від списку заборон відмовилися Вірменія та Грузія, а 2017 його скасувала Молдова. Правозахисниці в Узбекистані довгі роки боролися, щоб скасувати список "нежіночих професій" і тільки у 2019 році вони добилися цього. 2021 року - скасували заборони у Казахстані.

В Азербайджані існував список з 678 спеціальностей, які були заборонені для жінок. Тільки 2023 року його скасували, але залишили обмеження на роботу для вагітних жінок та жінок з немовлятами до 1 року.

Які професії у різних країнах досі заборонені

З "пострадянських" країн таки списки досі не скасували - у Таджикистані, Киргизстані, Білорусі, Росії та Туркменістані.

Киргизстан

У 2023 році список заборон мав 446 професій, які жінкам заборонено. Не можна працювати в гірничодобувній галузі, сфері транспортних перевезень, харчовій сфері.

Зараз у країні йде робота над новим Трудовим кодексом, в якому хочуть переглянути ці заборони та лишити обмеження тільки для вагітних та жінок, що годують немовлят.

Таджикистан

У 2023 році список заборонених професій для жінок скоротили з 334 до 194. Однак, під забороною лишилися цікаві сфери: робота в авто, авіа та залізничному транспорті, підземні та висотні роботи.

Білорусь та Росія

Жінкам у тих двох країнах заборонено виконувати роботи під землею, працювати в металургії та ливарному виробництві, працювати машиністами екскаватора, гасити пожежі. У Білорусі не можна бути пожежною, ковалем, працювати в котельній, сортувальницями шкур, водолазом, заливником металу, вишкомонтажником, варником бітуму та машиністом млинів.

За останні роки список з 456 професій скоротили до 100 і дозволили жінкам працювати водіями вантажівок та невеликих автобусів (до 14 осіб), машиністами поїздів, кварцедувами та на інших посадах, де немає важких фізичних навантажень і я які не загрожують репродуктивному здоров'ю. Хоча саме у цих країнах влада зацікавлена, щоб жінки родили дітей якомога більше.

Саудівська Аравія та мусульманські країни

У багатьох мусульманських країнах дуже суворо дотримуються релігійних традицій. Тому під заборону професій в ісламі підпадає все, що суперечить віросповіданню.

Крім того, жінки не мають права працювати взагалі й навіть навчатися - без дозволу чоловіка.

У Саудівській Аравії, наприклад, до 2017 року жінки не мали права працювати водіями таксі, бо в них не було водійських прав і видавати їх прекрасній статі було заборонено.

Працювати без дозволу чоловіка також заборонено в Катарі, Судані, Мавританії та Конго.

Австралія

Ще 70 років назад в цій країні знайти роботу заміжній жінці було дуже проблематично - вважалося, що забезпечувати родину має чоловік. Після заміжжя жінкам відмовляли у роботі в держструктурах, забороняли відкривати власний бізнес чи здобувати освіту за технічними та економічними спеціальностями.

Зараз часи змінилися і в країні прийняли закон про гендерне рівноправ'я на робочому місці. Однак права жінок регулярно порушуються. Неофіційно австралійських жінок не беруть на роботу в будівельні компанії - всього 12% спеціалістів від загальної кількості.

Жінок значно рідше призначають керуючими банків, підприємств та торгових мереж. А ще на одній й тій самій посаді, оплата в чоловіка може бути на 11% вища. Пояснення роботодавців дуже прості: чоловіки зобов'язані утримувати свої сім'ї, тому й заробляти мають більше.

Японія

В 1999 році парламент Японії прийняв закон про основи гендерного рівноправ'я, згідно з яким жінки можуть обирати традиційно чоловічі професії, а чоловікам ніхто не забороняє працювати нянею у дитсадку чи майстром манікюру в салоні краси.

Однак на практиці мало що змінилося. Жінки обирають бути вчителями, медсестрами, покоївками, а чоловіки займаються бізнесом, промисловістю та виробництвом, банківській сфері.

Такі обмеження пов'язані з японськими традиціями: наприклад, в цій країні батьки не готові довірити дитину вихователю-чоловіку. А стереотип про те, що програміст - виключно чоловіча професія, призвів до того, що у сфері ІТ зараз всього 14% жінок. І це при тому, що Японія зараз має великий дефіцит спеціалістів.

Як показують дослідження японського ринку праці, більшість жінок навіть не розглядають отримання технічного фаху, бо у суспільстві це не дуже підтримується.

Данія

Вже понад 20 років у цій країні намагаються розв'язати проблему гендерної нерівноправності у питаннях праці. Але дослідження показують, що у професіях, які підходять як чоловікам, так і жінкам, працедавці все одно віддають перевагу чоловікам.

З 2019 року у Данії проводиться кампанія, направлена на нейтралізацію процесу найму співробітників. Тобто, данці мають право не вказувати у резюме свою стать, вік та не додавати фото. Такий підхід підтримує вже 49% працедавців.

Польща

Список професій та робіт, які заборонено виконувати жінкам, був затверджений ще 1951 року й там 92 позиції. Це горновидобувна сфера, хімічна, харчова, шкірна, текстильна, металургія, сільське та лісове господарство. Жінки не можуть проводити дезінфекцію та дезінсекцію, валити дерева, займатися видобутком торфу, риболовством, вносити у ґрунт добрива, керувати трактором, чистити каналізаційні системи, працювати водолазом.

У 2023 році були внесені поправки в закон, які стосуються роботи жінок під час вагітності та лактації - під заборону попали усі види діяльності, пов'язані з фізичним навантаженням або вони становлять загрозу для матері чи дитини.

Мадагаскар

На цьому острові жінки не мають права поширювати літературу, плакати та подібні матеріали. Така робота вважається такою, що "суперечить моралі".

Крім того, у суспільстві побутує думка, що жінкам варто зосередитися на приготуванні їжі, материнстві. Сільське господарство - це чоловіча сфера, тому бідні мешканки острова не мають права займатися сільським господарством на чужих землях.

Китай

В цій країні заборон на професії для жінок немає. Офіційно немає. Однак, китаянкам офіційно не дозволяють вивчати низку спеціальностей - мореплавство, штурманську справу, гірничу інженерію, вибухові роботи. І звісно, це позбавляє жінок можливості шукати роботу в таких сферах. І у списку налічується близько 100 таких професій.

А що ж в Україні?

До 2017 року в Україні також діяв список "нежіночих" професій і їх було аж 450. І деякі з них були заборонені з 1919 року. Жінки не могли бути кондукторами на залізниці, водолазами, пожежниками, нічними флористами, слюсарями або збирачами насіння в сільських господарствах. Найдивніший пункт - заборона на нічну роботу, тільки якщо колеги та керівництво не є родичами жінки.

У 2017 році МОЗ України скасувало наказ №256, в якому був список усіх заборонених для жінок професій. І зараз українки можуть себе реалізувати у будь-який професії.