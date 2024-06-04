Запрещенные профессии для женщин в разных странах: где нельзя стать водолазом или пожарным

Где запреты на определенные профессии для женщин отменили

По состоянию на 2024 год запрет на определенные профессии для женщин (официальные или не официальные) есть в 100 странах мира. Следует отметить, что в определенных законах есть рацио, потому что женщинам не разрешают заниматься работой, где есть тяжелые и вредные условия труда. Это может сказаться на их здоровье и репродуктивной функции.

Однако есть много критики по этой причине, потому что считается, что это только повод, или не позволить прекрасной половине человечества реализовать себя в работе водолаза, пожарной и сталеварки. Ну и конечно - больше зарабатывать.

В свое время у СССР был целый список запрещенных для женщин профессий, состоявший из 456 позиций. После развала советов в некоторых постсоветских странах этот список сократился или его вообще отменили. Женщинам разрешили работать машинистами, крановщицами и другими интересными работами.

В 2007 году от списка запретов отказались Армения и Грузия, а в 2017 году его отменила Молдова. Правозащитницы в Узбекистане долгие годы боролись, чтобы упразднить список "неженских профессий" и только в 2019 году они добились этого. 2021 - отменили запреты в Казахстане.

В Азербайджане существовал список из 678 специальностей, запрещенных для женщин. Только в 2023 году его упразднили, но оставили ограничения на работу для беременных женщин и женщин с младенцами до 1 года.

Какие профессии в разных странах до сих пор запрещены

Из "постсоветских" стран списки до сих пор не отменили - в Таджикистане, Кыргызстане, Беларуси, России и Туркменистане.

Кыргызстан

В 2023 году список запретов имел 446 профессий, которые женщинам запрещены. Нельзя работать в горнодобывающей отрасли, сфере транспортных перевозок, пищевой сфере.

Сейчас в стране идет работа над новым Трудовым кодексом, в котором хотят пересмотреть эти запреты и оставить ограничения только для беременных и кормящих младенцев.

Таджикистан

В 2023 году список запрещенных профессий для женщин сократили с 334 до 194. Однако под запретом остались интересные сферы: работа в автомобиле, авиа и железнодорожном транспорте, подземные и высотные работы.

Беларусь и Россия

Женщинам в двух странах запрещено выполнять работы под землей, работать в металлургии и литейном производстве, работать машинистами экскаватора, тушить пожары. В Беларуси нельзя быть пожарным, кузнецом, работать в котельной, сортировщицами шкур, водолазом, заливщиком металла, вышкомонтажником, варщиком битума и машинистом мельниц.

За последние годы список из 456 профессий сократили до 100 и позволили женщинам работать водителями грузовиков и небольших автобусов (до 14 человек), машинистами поездов, кварцедувами и на других должностях, где нет тяжелых физических нагрузок и которые не угрожают репродуктивному здоровью. Хотя именно в этих странах власти заинтересованы, чтобы женщины рожали детей как можно больше.

Саудовская Аравия и мусульманские страны

Во многих мусульманских странах очень строго соблюдают религиозные традиции. Поэтому под запрет профессий в исламе подпадает все, что противоречит вероисповеданию.

Кроме того, женщины не имеют права работать вообще и даже учиться - без разрешения мужчины.

В Саудовской Аравии, например, до 2017 года женщины не имели права работать водителями такси, потому что у них не было водительских прав и выдавать их прекрасному полу было запрещено.

Работать без разрешения мужчины также запрещено в Катаре, Судане, Мавритании и Конго.

Австралия

Еще 70 лет назад в этой стране найти работу замужем было очень проблематично - считалось, что обеспечивать семью должен мужчина. После замужества женщинам отказывали в работе в госструктурах, запрещали открывать собственный бизнес или получать образование по техническим и экономическим специальностям.

Сейчас времена изменились и в стране приняли закон о гендерном равноправии на рабочем месте. Однако права женщин регулярно нарушаются. Неофициально австралийских женщин не берут на работу в строительные компании - всего 12% специалистов от общего количества.

Женщин значительно реже назначают управляющих банков, предприятий и торговых сетей. А еще на одной и той же должности, оплата у мужчины может быть на 11% выше. Объяснения работодателей очень просты: мужчины обязаны содержать свои семьи, поэтому и зарабатывать больше.

Япония

В 1999 году парламент Японии принял закон об основах гендерного равноправия, согласно которому женщины могут выбирать традиционно мужские профессии, а мужчинам никто не запрещает работать няней в детском саду или мастером маникюра в салоне красоты.

Однако на практике мало что изменилось. Женщины выбирают быть учителями, медсестрами, горничными, а мужчины занимаются бизнесом, промышленностью и производством, в банковской сфере.

Такие ограничения связаны с японскими традициями: например, в этой стране родители не готовы доверить ребенка воспитателю-мужучине. А стереотип, что программист - исключительно мужская профессия, привел к тому, что в сфере ИТ сейчас всего 14% женщин. И это при том, что у Японии сейчас большой дефицит специалистов.

Как показывают исследования японского рынка труда, большинство женщин даже не рассматривают получение технической специальности, потому что в обществе это не слишком поддерживается.

Дания

Уже более 20-ти лет в этой стране пытаются решить проблему гендерного неравноправия в вопросах труда. Но исследования показывают, что в профессиях, которые подходят как мужчинам, так и женщинам, работодатели все равно предпочитают мужчин.

С 2019 г. в Дании проводится кампания, направленная на нейтрализацию процесса найма сотрудников. То есть датчане имеют право не указывать в резюме свой пол, возраст и не добавлять фото. Такой подход уже поддерживает 49% работодателей.

Польша

Список профессий и работ, которые запрещено выполнять женщинам, был утвержден еще в 1951 году и там 92 позиции. Это горнодобывающая область, химическая, пищевая, кожная, текстильная, металлургия, сельское и лесное хозяйство. Женщины не могут проводить дезинфекцию и дезинсекцию, валить деревья, заниматься добычей торфа, рыболовством, вносить в почву удобрения, управлять трактором, чистить канализационные системы, работать водолазом.

В 2023 году были внесены поправки в закон, касающиеся работы женщин во время беременности и лактации - под запрет попали все виды деятельности, связанные с физической нагрузкой или представляющие угрозу матери или ребенку.

Мадагаскар

На острове женщины не имеют права распространять литературу, плакаты и подобные материалы. Такая работа считается "противоречивой морали".

Кроме того, в обществе существует мнение, что женщинам следует сосредоточиться на приготовлении пищи, материнстве. Сельское хозяйство - это мужская сфера, поэтому бедные жители острова не имеют права заниматься сельским хозяйством на чужих землях.

Китай

В этой стране запретов на профессии для женщин нет. Официально нет. Однако китаянкам официально не разрешают изучать ряд специальностей - мореходство, штурманское дело, горную инженерию, взрывные работы. И, конечно, это лишает женщин возможности искать работу в таких сферах. И в списке насчитывается около 100 таких профессий.

А что в Украине?

До 2017 года в Украине также действовал список "неженских" профессий и их было 450. И некоторые из них были запрещены с 1919 года. Женщины не могли быть кондукторами на железной дороге, водолазами, пожарными, ночными флористами, слесарями или сборщиками семян в сельских хозяйствах. Самый странный пункт - запрет на ночную работу, только если коллеги и руководство не являются родственниками женщины.

В 2017 году Минздрав Украины упразднил приказ №256, в котором был список всех запрещенных для женщин профессий. И сейчас украинки могут себя реализовать в любой профессии.