UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Заборона виїзду чоловіків після війни на 3 роки: у МВС зробили офіційну заяву

Вадим Денисенко запропонував не випускати чоловіків за кордон навіть після війни (фото: facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Світлана Мащенко

Порада "радника міністра внутрішніх справ" Вадима Денисенка заборонити виїзд чоловіків за кордон після війни як мінімум на три роки збурила українське суспільство. В МВС швидко відреагували на ці слова й озвучили свою версію.

Що про це відомо - в матеріалі Styler далі.

Що відповіли в Міністерстві

В МВС назвали висловлювання пана Денисенка "його особистою думкою" і попросили не вважати це офіційною позицією МВС.

Прес-служба відомства в Telegram також попросила не називати Вадима Денисенка "радником міністра внутрішніх справ"

"На численні запити журналістів повідомляю офіційно: Вадим Денисенко не є радником Міністра внутрішніх справ", - зазначила речниця МВС України Мар'яна Рева.

Чому пропозиція Денисенка збурила суспільство

Керівник Інституту майбутнього Вадим Денисенко, якого ЗМІ називали радником міністра внутрішніх справ написав у Facebook, що задля збереження українців як нації треба продовжити заборону виїзду чоловікам ще на три роки після закінчення війни.

"Одним махом відкрити кордони, як це було до 24.02.22 - це означає втратити плюс мільйон. Зараз за кордоном близько 7 млн людей, повернеться половина.

Всі ті, хто пише про комплексні заходи по поверненню - лукавлять. Ніяких реальних комплексних заходів нема і не буде. На жаль", - написав Денисенко.

В коментарях українці називають таку пропозицію порушенням прав людини, поверненням до тоталітарних звичок та згубою для нації, бо з такої "поліцейської" країни точно втечуть всі, хто може.

Раніше ми писали, хто з чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 серпня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниВадим Денисенко