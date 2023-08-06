Запрет выезда мужчин после войны на 3 года: в МВД сделали официальное заявление

Совет "советника министра внутренних дел" Вадима Денисенко запретить выезд мужчин за границу после войны как минимум на три года возмутил украинское общество. В МВД быстро отреагировали на эти слова и озвучили свою версию.
Что об этом известно - в материале Styler далее.
В МВД назвали высказывание Денисенко "его личным мнением" и попросили не считать это официальной позицией МВД.
Пресс-служба ведомства в Telegram также попросила не называть Вадима Денисенко "советником министра внутренних дел"
"На многочисленные запросы журналистов сообщаю официально: Вадим Денисенко не является советником Министра внутренних дел", - отметила спикер МВД Украины Марьяна Рева.
Руководитель Института будущего Вадим Денисенко, которого СМИ называли советником министра внутренних дел, написал в Facebook, что для сохранения украинцев как нации нужно продлить запрет выезда мужчинам еще на три года после окончания войны.
"Одним махом открыть границы, как это было до 24.02.22 - это значит потерять плюс миллион. Сейчас за границей около 7 млн человек, вернется половина.
Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению - лукавят. Никаких реальных комплексных мероприятий нет и не будет. К сожалению", - написал Денисенко.
В комментариях украинцы называют такое предложение нарушением прав человека, возвращением к тоталитарным привычкам и гибелью для нации, потому что из такой "полицейской" страны точно убегут все, кто может.
Ранее мы писали, кто из мужчин сможет уехать за границу с 1 августа.