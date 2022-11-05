Заборона творчості росіян в Україні: Зеленський відповів на петицію

В Україні запропонували заборонити громадянам РФ здійснювати творчу професійну діяльність у нашій країні - відповідну петицію було розміщено на сайті президента, і документ набрав необхідну кількість підписів. Так, глава держави відреагував на ініціативу.
Про це йдеться на вебсайті офіційного інтернет-представництва президента України.
Представники творчої спільноти з метою розбудову цілісного та ціннісного українського культурного простору, збільшення вітчизняного контенту закликали:
"Враховуючи злочини Росії проти Українського народу, ми не вбачаємо жодної можливості подальшої будь-якої співпраці у культурному, кіно та театральному секторах, і навпаки вбачаємо необхідність збільшення українського контенту на телебаченні, у театрах, на радіо та у сфері кінематографа", - йдеться в текст петиції.
Автором документа №22/158830-еп є продюсер Ольга Клименко. Ініціатива була розміщена на сайті президента 15 серпня, і на початку листопада зібрала 25 588 голосів із 25 тисяч необхідних.
Глава держави Володимир Зеленський підтримав петицію і подякував усім, хто долучився до ініціативи, за активну громадянську позицію.
"Російська культура активно використовується пропагандистською машиною держави-агресора, що здійснює відкриту широкомасштабну військову агресію проти України, злочини проти людяності.
І нашими завданнями є розбудова цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, що закріплює в Україні російські пропагандистські наративи", - наголосив президент.
Також Зеленський доручив прем'єру Денису Шмигалю опрацювати ці питання та "вжити належних заходів реагування".
Нагадаємо, раніше у жовтні Україна ввела санкції проти Лорак, Тодоренко та Повалій, а також інших представників шоу-бізнесу, пропагандистів, колаборантів, російських політиків та представників силових структур.
А також ми писали, що перед цим в Україні заборонили російську музику у громадських місцях та медіа.