Заборона творчості росіян в Україні: Зеленський відповів на петицію

У чому суть петиції

Представники творчої спільноти з метою розбудову цілісного та ціннісного українського культурного простору, збільшення вітчизняного контенту закликали:

заборонити громадянам РФ здійснювати на території України будь-яку діяльність у сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру та культури загалом;

заборонити трансляцію будь-якого теле- та кіноконтенту в ефірах українських телеканалів за участю росіян та/або створеного на території РФ;

обмежити на території України поширення та продаж продуктів російської культури (літературних творів, вистав, художніх робіт тощо).

А також вжити законодавчих заходів щодо збереження незалежності українського кінематографа від російського впливу, створити разом із компетентними органами держвлади необхідні для цього принципи, механізми, політики та процедури.

"Враховуючи злочини Росії проти Українського народу, ми не вбачаємо жодної можливості подальшої будь-якої співпраці у культурному, кіно та театральному секторах, і навпаки вбачаємо необхідність збільшення українського контенту на телебаченні, у театрах, на радіо та у сфері кінематографа", - йдеться в текст петиції.

Автором документа №22/158830-еп є продюсер Ольга Клименко. Ініціатива була розміщена на сайті президента 15 серпня, і на початку листопада зібрала 25 588 голосів із 25 тисяч необхідних.

Що відповів президент

Глава держави Володимир Зеленський підтримав петицію і подякував усім, хто долучився до ініціативи, за активну громадянську позицію.

"Російська культура активно використовується пропагандистською машиною держави-агресора, що здійснює відкриту широкомасштабну військову агресію проти України, злочини проти людяності.

І нашими завданнями є розбудова цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, що закріплює в Україні російські пропагандистські наративи", - наголосив президент.

Також Зеленський доручив прем'єру Денису Шмигалю опрацювати ці питання та "вжити належних заходів реагування".