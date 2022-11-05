Запрет творчества россиян в Украине: Зеленский ответил на петицию

В Украине предложили запретить гражданам РФ осуществлять творческую профессиональную деятельность в нашей стране - соответствующая петиция была размещена на сайте президента, и документ набрал необходимое количество подписей. Так, глава государства отреагировал на инициативу.
Об этом говорится на вебсайте официального интернет-представительства президента Украины.
Представители творческого сообщества в целях развития целостного и ценностного украинского культурного пространства, увеличения отечественного контента, призвали:
"Учитывая преступления России против Украинского народа, мы не видим никакой возможности дальнейшего какого-либо сотрудничества в культурном, кино и театральном секторах, и наоборот видим необходимость увеличения украинского контента на телевидении, в театрах, на радио и в сфере кинематографа", - говорится в тексте петиции.
Автором документа №22/158830-эп является продюсер Ольга Клименко. Инициатива была размещена на сайте президента 15 августа, и в начале ноября собрала 25 588 голосов из 25 тысяч необходимых.
Глава государства Владимир Зеленский поддержал петицию, и поблагодарил всех приобщившихся к инициативе за активную гражданскую позицию.
"Российская культура активно используется пропагандистской машиной государства-агрессора, совершающей открытую широкомасштабную военную агрессию против Украины, преступления против человечности.
И нашими задачами является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от российского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские нарративы", - отметил президент.
Также Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю проработать данные вопросы и "принять надлежащие меры реагирования".
Напомним, ранее в октябре Украина ввела санкции против Лорак, Тодоренко и Повалий, а также других представителей шоу-бизнеса, пропагандистов, коллаборантов, российских политиков и представителей силовых структур.
А также мы писали, что перед этим в Украине запретили российскую музыку в общественных местах и в медиа.