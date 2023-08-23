Заборона телефонів і їдальні з терміналами. У львівських школах готують революційні зміни

У львівських школах з вересня планують запровадити багато нововведень. Учням заборонять користуватися мобільними телефонами, але школярі зможуть купувати булочки в їдальні без готівки, ходити в експедиції, ставити вистави у справжніх театрах і навіть змагатись у шкільних лігах з кіберспорту.

У пріоритеті очне навчання дітей молодших класів

Львівським школам радять робити основний акцент на очному навчанні, але кожен заклад зможе самостійно визначати формат в залежності від кількості місць в укритті. У пріоритеті навчання молодших класів за шкільними партами, а старшокласники можуть мати дистанційне навчання.

"Ми маємо досвід навчання дітей під час війни. В нас є відпрацьовані протоколи, як має відбуватися навчання - дії вчителів та дітей під час повітряної тривоги чи відсутності світла, зв’язку", - заявив під час брифінгу начальник міського управління освіти Андрій Закалюк.

Він також наголосив, що протягом літа розширили укриття та провели у них ремонти. На це з міського бюджету виділили близько 10 млн грн.

Також очільник міського управління освіти закликав батьків школярів 1 вересня замість квітів для вчителів направити ці кошти на допомогу дітям, які постраждали від війни. А саме задонатити реабілітаційному центру UNBROKEN KIDS.

Перший урок буде про інклюзію

Кожна школа самостійно обирає формат першого уроку, але всі навчальні заклади матимуть спільну тему цього заняття - "Перший незламний урок".

Школярам розкажуть про інклюзію, доступність, про те, як спілкуватись з людьми, які постраждали від війни і пересуваються на візках чи мають протези. До цього уроку залучать і батьків школярів.

Школярам заборонять користуватися телефонами

У львівських школах планують заборонити використання мобільних телефонів під час навчального процесу. Так ґаджети не відволікатимуть учнів від уроків, а ще це спонукатиме дітей до активнішого спілкування з однолітками. Кожна школа зможе розробити свій формат, як це працюватиме.

"Ми хочемо максимально скоротити користування мобільними телефонами. Це не стосуватиметься випадків, коли потрібно зв’язатися з батьками чи навчального процесу, коли телефони замінюють підручники. Це важливо, щоб контролювати кількість часу, який діти проводять в телефоні, і власне контент, який вони там споживають", - пояснив Закалюк.

Він зазначив, що дослідження ЮНЕСКО показує досвід шкіл за кордоном чи приватних навчальних закладів, де це вже працює. Телефони можна залишати у вчителя і батьки у разі потреби контактують з ними.

У школах планують заборонити користування мобільними телефонами (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

В їдальнях запровадять термінали

У шкільних їдальнях з'явиться можливість розраховуватись банківськими картками. Поки це запровадять у кількох закладах, але послуга має стати доступною у всіх школах МТГ.

З наступного року це буде обов’язковою умовою у тендерних документаціях, тому підрядники, які займаються харчуванням у шкільних їдальнях, будуть зобов’язані це організувати у всіх школах.

В школах будуть стоячі парти, шведські стінки і спортивні забави

З вересня для львівських школярів запровадять кілька пілотних проєктів, щоб діти більше рухались. У школах 30% парт будуть стоячими, тому учні більше рухатимуться.

Також йдеться про більше активностей на перервах - шведські стінки, тенісні столи, спортивні забави. Також у класах на стелі малюватимуть спеціальні офтальмологічні кола: діти на кілька секунд за певною схемою водитимуть очима по цих схемах, щоб розвантажити зір від напруги. Ці проєкти уже запровадили в СЗШ №49 та школі "Лідер".

Вже рік у школах діє проєкт "Гайда на прогулянку", який передбачає щоденні прогулянки початкових класів, незалежно від погодних умов. Це допомагає учням більше рухатись та проводити часу на свіжому повітрі.

Творчі предмети не оцінюватимуть

Управління освіти радить школам відмовитися від оцінювання на уроках образотворчого мистецтва, трудового навчання, музики та, можливо, фізкультури. Це дасть дітям можливість творчо підходити до виконання завдань і розкривати свій потенціал.

Парні уроки для старшокласників

Розклад уроків для старшокласників складатимуть так, щоб за потреби предмети були розставлені парами (по 2 уроки одного предмету поспіль). Так учні на один день зможуть готуватись до меншої кількості предметів.

Запровадження різноманітних активностей

У школах планують проводити квізи та дебати. Вперше у Львові відбудеться Фестиваль шкільних дитячих театрів - діти готуватимуть вистави і виступатимуть з ними перед великою аудиторією у справжніх театрах.

Управління освіти рекомендуватиме вчителям проводити навчальні експедиції, зокрема із географії та історії. Для цього навчально-методичний центр розроблять різні маршрути, на різну кількість днів і для різних вікових груп.

Також цьогоріч у місті збільшать кількість шкільних спортивних ліг. Торік були футзал, баскетбол та волейбол, а з вересня додадуться ще легка атлетика, чирлідинг, кіберспорт і, можливо, флорбол.

Планують розширити олімпіади на більшу кількість учнів та предметів. А переможці отримуватимуть по 50 тис. грн, лауреати 2 місця - 20 тис., а третього - 10 тис. Це стимулюватиме дітей до навчання.