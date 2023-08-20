В МОН зробили важливе роз'яснення про навчання дітей з 1 вересня: що зміниться

Педагогічні ради шкіл самостійно визначатимуть структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять, а також форми організації освітнього процесу.

Про це повідомляє МОН у Facebook .

Що треба знати про формат навчання у школах

Рішення про формат навчання на 2023/24 рік ухвалюють обласні військові адміністрації та засновники закладів освіти.

Визначення структури і тривалості відбуватиметься відповідно до навчального навантаження, з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку учнів, особливостей регіону тощо.

При цьому формат навчання може змінюватися впродовж навчального року - залежно від безпекової ситуації в населеному пункті.

Якщо батьки не погоджуються із формою навчання у школі, то можуть вибрати іншу - дистанційну, домашню, екстернатну.

У яких випадках навчання відбуватиметься очно

Навчальний процес в очному режимі запроваджуватиметься в наступних випадках:

тільки в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту для укриття учасників освітнього процесу

якщо потужностей споруд недостатньо для учнів, учителів, працівників, навчальний процес можна організувати позмінно, упродовж дня, тижня, місяця, або семестру

Також навчання може відбуватись за змішаною формою. При цьому навчання у молодших класах радять проводити в очному режимі.

Навчання може відбуватись за змішаною формою (фото: facebook.com/МОН України)

У Міністерстві також нагадали, що навчання під час повітряної тривоги має перериватися, а учасники освітнього процесу повинні проходити до сховища та перебувати там до скасування тривоги.

Міністр освіти Оксен Лісовий вважає, якщо учень або учениця через нічні повітряні тривоги не виспались і зранку почуваються втомленими, не варто дитину змушувати йти на перший урок.

Також він заявив, що школярам треба давати можливість написати пропущену самостійну або контрольну роботу.

"Це питання не стільки академічної успішності та правил, скільки ментального здоров’я - і школярів, і педагогів", - написав Лісовий у Facebook.

Скільки коштує зібрати дитину у школу цьогоріч

Експерти з OLX порахували, у скільки цього року обійдеться батькам підготовка дитини до школи.

Середня ціна, щоб повноцінно зібрати школяра: рюкзак, шкільна форма, спортивний одяг, взуття, канцелярія становить 4 110 грн. Торік такий самий набір коштував 3 600 грн.

Середня ціна, щоб повністю оновити гардероб дитини до школи, включаючи спортивний костюм та кросівки, становить понад 2 400 грн. Канцелярський набір щонайменше коштуватиме 750 грн, а новий рюкзак - 1020 грн.