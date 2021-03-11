Если вы заболели COVID-19: врач назвал 22 способа побороть инфекцию

Главные советы от доктора Тараса Жиравецкого:

1.Сбивать температуру с первого дня заболевания.

2. Вовремя сделать тест (ПЦР или антиген на коронавирус) это поможет вам понимать четко, что у вас не простуда и не другое заболевание, потому что именно так большинство из нас думает в первые дни. Это остановит вас от общения с теми, кто не болел.

3. Если вы узнали, что у вас подтвердился COVID-19, предупредите тех знакомых с которыми тесно контактировали последние 5 дней, чтобы они понимали, что если у них появится температура, то это может быть начало болезни.

4. Если вы переносите коронавирус легко не спешите выходить из дома, особенно на 4-5 день заболевания, холодный воздух не в пользу вашим легким и могут быть осложнения.

5. Прекратите заниматься спортом минимум на 1 месяц. Для тех кто не занимался лучше не начинать в этот период.

6. Смотрите положительные фильмы и читайте позитивные новости.

7. Не распространяйте фейков о лечении коронавируса чудо-лекарством.

8. Не паникуйте. Хотя на самом деле это очень трудно, но в панике принимаются не совсем рациональные решения.

9. Не спешите делать компьютерную томографию легких с первого дня заболевания.

10. Если у вас есть сопутствующие заболевания, контактируйте с узким специалистом, который вас курирует (эндокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроэнтеролог, кардиолог)

11. Слушайте советы врачей дома, иначе придется слушаться в больнице.

12. Постарайтесь сделать максимум, чтобы не попасть в больницу, поэтому еще раз читайте пункт 11.

13. Не сдавайтесь и не падайте духом, болезнь уходит от сильных и тех кто борется.

14. Помнить о том, что супергерои сейчас - это простые врачи в белых халатах, а теперь еще и масках, спецкостюмах и очках и они сейчас также требуют максимальной поддержки, потому что они простые люди, которые также болеют.

15. Перестаньте писать комментарии о том, что вирус это фейк.

16. Сформируйте домашнюю аптечку, потому что больному бегать по аптекам не комфортно.

17. Никто лучше о вас не позаботится о вас, поэтому просто будьте готовы, что вы сами отвечаете за свое здоровье и перестаньте вести нездоровый образ жизни (стоп сигареты, алкоголь, нездоровая пища)

18. Оставайтесь человечными друг к другу и поддерживайте тех, кто в этом нуждается.

19. Помните, никаких эффективных противовирусных лекарств нет, поэтому не скупайте пол аптеки "фуфломицинов", потому что это не работает.

20. За 14 дней вы уже не будете заражать других, а повторный ПЦР не требуется.

21. Если вы планируете поездку за границу возьмите с собой аптечку (очень рекомендую), там найти лекарство всегда тяжело.

22. Скопируйте этот пост и отправьте знакомым и родственникам, чтобы вместе легче преодолеть пандемию.