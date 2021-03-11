Якщо ви захворіли на COVID-19: лікар назвав 22 способи побороти інфекцію

Головні поради від доктора Тараса Жиравецкого:

1.Збивати температуру з першого дня захворювання.

2. Вчасно зробити тест (ПЛР або антиген на коронавірус) це допоможе вам чітко розуміти, що у вас не застуда і не інше захворювання, тому що саме так більшість з нас думає в перші дні. Це зупинить вас від спілкування з тими, хто не хворів.

3. Якщо ви дізналися, що у вас підтвердився COVID-19, попередьте тих знайомих з якими тісно контактували останні 5 днів, щоб вони розуміли, що якщо у них з'явиться температура, то це може бути початок хвороби.

4. Якщо ви переносите коронавірус легко не поспішайте виходити з дому, особливо на 4-5 день захворювання, холодне повітря не на користь вашим легеням і можуть бути ускладнення.

5. Припиніть займатися спортом мінімум на 1 місяць. Для тих хто не займався краще не починати в цей період.

6. Дивіться позитивні фільми і читайте позитивні новини.

7. Не поширюйте фейків про лікування коронавірусу диво-ліками.

8. Не панікуйте. Хоча насправді це дуже важко, але в паніці приймаються не зовсім раціональні рішення.

9. Не поспішайте робити комп'ютерну томографію легень з першого дня захворювання.

10. Якщо у вас є супутні захворювання, контактуйте з вузьким фахівцем, який вас курирує (ендокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроентеролог, кардіолог)

11. Слухайте поради лікарів будинку, інакше доведеться слухатися в лікарні.

12. Постарайтеся зробити максимум, щоб не потрапити в лікарню, тому ще раз читайте пункт 11.

13. Не здавайтеся і не падайте духом, хвороба йде від сильних і тих хто бореться.

14. Пам'ятати про те, що супергерої зараз - це прості лікарі в білих халатах, а тепер ще і масках, спецкостюмах і окулярах і вони зараз також вимагають максимальної підтримки, тому що вони прості люди, які також хворіють.

15. Перестаньте писати коментарі про те, що вірус це фейк.

16. Сформуйте домашню аптечку, тому що хворому бігати по аптеках не комфортно.

17. Ніхто краще про вас не подбає про вас, тому просто будьте готові, що ви самі відповідаєте за своє здоров'я і перестаньте вести нездоровий спосіб життя (стоп сигарети, алкоголь, нездорова їжа)

18. Залишайтеся людяними один до одного і підтримуйте тих, хто цього потребує.

19. Пам'ятайте, ніяких ефективних противірусних ліків немає, тому не скуповуйте пів аптеки "фуфломіцинів", тому що це не працює.

20. За 14 днів ви вже не будете заражати інших, а повторний ПЛР не потрібно.

21. Якщо ви плануєте поїздку за кордон візьміть з собою аптечку (дуже рекомендую), там знайти ліки завжди важко.

22. Скопіюйте цей пост і відправте знайомим і родичам, щоб разом легше подолати пандемію.