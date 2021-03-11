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Доктор назвал новые симптомы британского штамма COVID-19: нас ждут нелегкие месяцы

Новина українською → Четверг 11 марта 2021 10:32
Доктор назвал новые симптомы британского штамма COVID-19: нас ждут нелегкие месяцы Доктор Жиравецкий рассказал о британском штамме коронавируса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине вовсю лютует британский штамм коронавируса, который имеет большую заразность и ряд необычных симптомов.

О них на своей странице в Facebook сообщил львовский медик Тарас Жиравецкий.

Врач отмечает, что британский штамм передается намного быстрее.

"Передается значительно быстрее, действительно чаще у пациентов присоединяется бактериальная инфекция, которая не так легко поддается лечению даже мощными антибактериальными препаратами. Часто состояние пациента является компенсированным и в один момент резко ухудшается, поэтому контроль CRP, ферритин, димеры", - сообщил Жиравецкий.

Доктор назвал новые, необычные симптомы "британца". Это частое мочеиспускание, дискомфорт в мочевом пузыре и боль в пояснице на десятый день заболевания.

"Новый симптом - это частое мочеиспускание и дискомфорт в мочевом пузыре на 7-10 день заболевания. Возможно связан с кандидозом. Иногда пациенты описывают такой симптом, как боль в пояснице на 10 день заболевания. К сожалению этот раз британские ученые таки оказались правы, что мутант действует на нас иначе", - отметил врач.

Позитивной новостью является то, что повторных заражений таким вирусом очень мало.

"Судя по моим наблюдениям нас ждут нелегкие месяцы, особенно медиков.
Позитивом является то, что те, кто переболел ранее и имеют антитела практически второй раз пока не болеют", - резюмировал Жиравецкий.

Как мы писали ранее, доктор Жиравецкий обратился к украинцам из-за ситуации с COVID-19.

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