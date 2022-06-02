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Эти вещи категорически нельзя выбрасывать в унитаз (если не хотите менять сантехнику)

Привычные нам вещи, которые нельзя смывать в унитаз (фото: pixabay.com)
Автор: Никита Мельников

Каждый день мы имеем дело с унитазом. Но, оказывается, не все знают, как правильно с ним обращаться и кидают туда все что угодно.

Список вещей, которые категорически нельзя бросать в унитаз - в нашем материале ниже.

Чего только люди не выбрасывают в унитаз

Классическими причинами засорения унитаза являются:

  • влажные салфетки
  • средства гигиены
  • целлофановые пакеты
  • наполнители кошачьих туалетов
  • отходы от приготовления пищи
  • одноразовые маски

Но этот список можно продолжать до бесконечности. Оказывается, унитаз забивают даже те вещи, которые, теоретически, не должны этого делать.

Вещи, которые не следует сливать в унитаз

Первое место среди причин засоров занимает (как ни странно) туалетная бумага. В первую очередь причиной такого засора является количество туалетной бумаги, которую вы за один раз решили смыть.

Не бросайте много туалетной бумаги в унитаз (фото: pexels.com)

Второе место занимают отходы наших любимцев. Конечно, канализации нет разницы, чьи отходы принимать. Но через несколько часов после деликатной деятельности наших любимцев, их "творения" обычно каменеют, что и приводит к засорению.

На третьем месте - средства очистки на хлорковой основе. Дело в том, что состав таких средств настолько агрессивен ко всему с чем имеет дело, что легко может повредить трубопровод, места стыков и тому подобное.

Далее следует упомянуть чайную заварку, которая со временем спрессовывается и является частой причиной повреждения унитаза.

Напоследок призываем обращать внимание на товары с символом "разрешено смывать в унитаз". Чаще всего речь идет о материалах, которые могут раствориться в воде в течение нескольких часов.

Стоит упомянуть, что эта информация не актуальна для людей, которые пользуются централизованной системой канализации.

Ранее мы писали, зачем нужно сыпать соль в унитаз

Также читайте, как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине.

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