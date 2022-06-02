Ці речі категорично не можна викидати в унітаз (якщо не хочете міняти сантехніку)

Кожного дня ми маємо справу з унітазом. Але, виявляється, не всі знають, як правильно з ним поводитись і кидають туди все що заманеться.
Список речей, які категорично не можна кидати в унітаз - у нашому матеріалі нижче.
Класичними причинами засмічення унітазу є:
Але цей список можна продовжувати до безкінечності. Виявляється, унітаз забивають навіть ті речі, які, теоретично, не повинні цього робити.
Перше місце серед причин засмічень посідає (як не дивно) туалетний папір. В першу чергу причиною такого засмічення є кількість туалетного паперу, який ви за один раз вирішили змити.
Не кидайте багато туалетного паперу в унітаз (фото: pexels.com)
Друге місце посідають відходи наших улюбленців. Звісно, каналізації немає різниці, чиї відходи приймати. Але через декілька годин після делікатної діяльності наших улюбленців, їх "витвори" зазвичай кам'яніють, що й призводить до засмічення.
На третьому місці - засоби очищування на хлоровій основі. Річ у тому, що склад таких засобів настільки агресивний до усього з чим має справу, що легко може пошкодити трубопровід, місця стиків тощо.
Далі слід згадати про чайну заварку, яка з часом спресовується та є частою причиною забиття унітаза
Наостанок закликаємо звертати увагу на товари з символом "дозволено змивати в унітаз". Частіше за все мова йде про матеріали, які можуть розчинитися у воді протягом декількох годин.
Варто згадати, що ця інформація не актуальна для людей, які користуються централізованою системою каналізації.
Раніше ми писали, навіщо потрібно сипати сіль в унітаз
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