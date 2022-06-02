Ці речі категорично не можна викидати в унітаз (якщо не хочете міняти сантехніку)

Чого тільки люди не викидають в унітаз

Класичними причинами засмічення унітазу є:

вологі серветки

засоби гігієни

целофанові пакети

наповнювачі котячих туалетів

відходи від приготування їжі

одноразові маски

Але цей список можна продовжувати до безкінечності. Виявляється, унітаз забивають навіть ті речі, які, теоретично, не повинні цього робити.

Речі, які не слід зливати до унітазу

Перше місце серед причин засмічень посідає (як не дивно) туалетний папір. В першу чергу причиною такого засмічення є кількість туалетного паперу, який ви за один раз вирішили змити.

Не кидайте багато туалетного паперу в унітаз (фото: pexels.com)

Друге місце посідають відходи наших улюбленців. Звісно, каналізації немає різниці, чиї відходи приймати. Але через декілька годин після делікатної діяльності наших улюбленців, їх "витвори" зазвичай кам'яніють, що й призводить до засмічення.

На третьому місці - засоби очищування на хлоровій основі. Річ у тому, що склад таких засобів настільки агресивний до усього з чим має справу, що легко може пошкодити трубопровід, місця стиків тощо.

Далі слід згадати про чайну заварку, яка з часом спресовується та є частою причиною забиття унітаза

Наостанок закликаємо звертати увагу на товари з символом "дозволено змивати в унітаз". Частіше за все мова йде про матеріали, які можуть розчинитися у воді протягом декількох годин.

Варто згадати, що ця інформація не актуальна для людей, які користуються централізованою системою каналізації.