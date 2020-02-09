Забирают деньги и удаляют отзывы: украинский популярный сайт оскандалился

Украинская торговая интернет-площадка Prom.ua попала в скандал из-за мошенников
Prom.ua оскандалился из-за того, что администрация торговой площадки удаляет плохие отзывы обманутых покупателей, и тем самым покрывает мошенников, которые обманывают украинцев.
По словам жителя Киева Евгения, он покупал через торговую площадку детскую мебель. При этом он заплатил 7 тысяч гривен в качестве задатка за работу. Но после того, как продавец получил деньги, то начал бесконечно затягивать сроки доставки мебели.
Мужчина обратился за помощью к администрации Prom.ua. Кроме того, на странице компании, которая делает мебель, он оставил отзыв. Представители интернет-площадки заявили Евгению, что сделка была оформлена не через их сайт, поэтому они ничем не могут ему помочь.
Первый комментарий Евгения о неблагопристойных мебельщиках был опубликован какое-то время, но потом его удалили.
Евгений сообщил, что после публикации OBOZREVATEL об этом инциденте продавец детской мебели вышел с ним на связь и вернул деньги.
Стоит отметить, что ситуации с недобросовестными продавцами на Prom.ua случаются часто. Так, например, на сайте отзывов Otzyvua очень много негативных комментариев о данной торговой площадке.
Скриншоты с otzyvua.net