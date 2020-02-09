Забирают деньги и удаляют отзывы: украинский популярный сайт оскандалился

Prom.ua попал в скандал из-за мошенников (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинская торговая интернет-площадка Prom.ua попала в скандал из-за мошенников

Prom.ua оскандалился из-за того, что администрация торговой площадки удаляет плохие отзывы обманутых покупателей, и тем самым покрывает мошенников, которые обманывают украинцев.

По словам жителя Киева Евгения, он покупал через торговую площадку детскую мебель. При этом он заплатил 7 тысяч гривен в качестве задатка за работу. Но после того, как продавец получил деньги, то начал бесконечно затягивать сроки доставки мебели.

Мужчина обратился за помощью к администрации Prom.ua. Кроме того, на странице компании, которая делает мебель, он оставил отзыв. Представители интернет-площадки заявили Евгению, что сделка была оформлена не через их сайт, поэтому они ничем не могут ему помочь.

Первый комментарий Евгения о неблагопристойных мебельщиках был опубликован какое-то время, но потом его удалили.

Евгений сообщил, что после публикации OBOZREVATEL об этом инциденте продавец детской мебели вышел с ним на связь и вернул деньги.

Стоит отметить, что ситуации с недобросовестными продавцами на Prom.ua случаются часто. Так, например, на сайте отзывов Otzyvua очень много негативных комментариев о данной торговой площадке.

Был куплен товар и оплачен по 100% предоплате на карту Приват. Вместо бренда, который указан на фото, приехал какой-то левак. Написал плохой отзыв продавцу, который прислал липу, чтобы предупредить других покупателей. А служба поддержки SKK отзыв удалила без объяснений.

Мой номер заказа 96820867. Заказывала турку медную 200 мл за 185 грн. Заказ был сделан 26.12.19, оплатила 27.12.19, мне отписали ожидать номера ттн. Больше никто ничего не присылал никакого номера ни посылки конечно же нет... написала уже 1.01.20 сообщение, с вопросом выслали или нет. Мне никто не ответил. Сегодня еще раз писала, ответили с раза 5-го, что 4-го числа все решат. Какой-то ужас и беспредел. Хочу сделать отмену заказа и возврат денег. Примите пожалуйста меры, спасибо.

Скриншоты с otzyvua.net