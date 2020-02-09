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Забирають гроші і видаляють відгуки: український популярний сайт оскандалився

STYLERЖиття    09.02.2020 - 21:17
Забирають гроші і видаляють відгуки: український популярний сайт оскандалився
Prom.ua потрапив у скандал через шахраїв (фото: колаж РБК-Україна)

Український торговий інтернет-майданчик Prom.ua потрапив у скандал через шахраїв

Prom.ua оскандалився через те, що адміністрація торгової площадки видаляє погані відгуки ошуканих покупців, і тим самим покриває шахраїв, які обманюють українців.

За словами жителя Києва Євгена, він купував через торговий майданчик дитячі меблі. При цьому він заплатив 7 тисяч гривень в якості завдатку за роботу. Але після того, як продавець отримав гроші, то почав нескінченно затягувати терміни доставки меблів.

Чоловік звернувся за допомогою до адміністрації Prom.ua. Крім того, на сторінці компанії, яка робить меблі, він залишив відгук. Представники інтернет-майданчик заявили Євгену, що операція була оформлена не через їхній сайт, тому вони нічим не можуть допомогти йому.

Перший коментар Євгена про неблагопристойних продавців був опублікований якийсь час, але потім його видалили.

Євген повідомив, що після публікації OBOZREVATEL про цей інцидент продавець дитячих меблів вийшов з ним на зв'язок і повернув гроші.

Варто зазначити, що ситуації з недобросовісними продавцями на Prom.ua трапляються часто. Так, наприклад, на сайті відгуків Otzyvua дуже багато негативних коментарів щодо даного торгового майданчика.

  • Був куплений товар і оплачений по 100% передоплаті на карту Приват. Замість бренду, який вказаний на фото, приїхав якийсь лівак. Написав поганий відгук продавцю, який надіслав липу, щоб попередити інших покупців. А служба підтримки SKK відгук видалила без пояснень.
  • Мій номер замовлення 96820867. Замовляла мідну турку 200 мл за 185 грн. Замовлення було зроблено 26.12.19, оплатила 27.12.19, мені відписали очікувати номери ттн. Більше ніхто нічого не надсилав ніякого номера ні посилки звичайно ж ні... написала вже 1.01.20 повідомлення з питанням вислали чи ні. Мені ніхто не відповів. Сьогодні ще раз писала, відповіли рази 5-го, 4-го числа все вирішать. Якийсь жах і беззаконня. Хочу зробити скасування і повернення грошей. Прийміть будь ласка міри, спасибі.

Забирають гроші і видаляють відгуки: український популярний сайт оскандаливсяЗабирають гроші і видаляють відгуки: український популярний сайт оскандалився

Скріншоти з otzyvua.net

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